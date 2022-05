Pár poszttal ezelőtt örömködtem, hogy képernyős arc vagyok, nos most egy kicsit mégsem. Ugyanis szerződésszegés miatt június 30-ig nem láthattok a Reggeliben. Komoly lecke ez nekem, hiszen a mostani munkáim közül talán ezt élvezem a legjobban! Remélem nem bánjátok, hogy az örömök mellett nehézségekről és kudarcokról is beszámolok Nektek. Szóval több olyan műsorban is vendégeskedtem, ahová csak külön engedéllyel mehettem volna. Ráadásul olyan belső információkról is beszéltem, amik harmadik félre nem tartoznak. Így most a Reggeli kérésére picit »szabira« megyek. De az ember tanul a hibáiból, hiába van bennem beteges őszinteségi vágy, vannak szabályok, amiket be kell tartani. Ezentúl ezekre figyelek. Júliustól baráti szeretettel várlak Benneteket a Reggeliben (is)

- írta az Instagramon Járai Máté.

A színész bűne az volt, hogy Istenes Bence műsorában elmesélte: a szerkesztői nem ültették őt oda egy interjúra, amikor Rácz Jenő érkezett vendégként, mivel a Nyerő Páros óta nem ápolnak éppen jó kapcsolatot. Így a séf a másik műsorvezetővel ült le beszélgetni, Járai pedig a háttérben gyártott egy másik vendéggel anyák napi díszeket.

Rácz Jenő úgy berágott rám a Nyerő Párosban, hogy nem volt hajlandó beülni hozzám beszélgetni a Reggeliben. Nem az ütött szíven, hogy Jenő nem ül le velem beszélgetni, hanem hogy ennyi év után még mindig kéri, ha én vagyok a műsorvezető, ő nem szeretne bejönni. Ezt az új szerkesztőnk nem tudta. (…) Először tökre megörültem, amikor láttam az adásmenetben, hogy jön. Azt gondoltam, megszületett a Kamilla és akkor most megbocsátotta ezt a történetet, túl vagyunk a problémán, és beül velem beszélgetni, és azt mondjuk, hogy fátylat a múltra. Ehhez képest éjjel fél tizenkettőkor kiderült, amikor meglátta, hogy én vagyok a másnapi műsorvezető, azt mondta, akkor ő nem ül be

– mondta Járai az IstenEst című műsorban még május elején.