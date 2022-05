- Apor Vilmos, a vértanúhalált halt győri püspök évfordulóhoz közeli napokban forgattunk az életéről szóló drámához jeleneteket a Püspökvárban. A győri püspök rövid, de gazdag életét egyszerre mutatjuk be a színpadon színészi játékkal és az előadást kísérő vetítésekkel a filmvásznon. Ez nem csak egy színházi előadás lesz. Szokták mondani, nagy szavakat használva, hogy a színház a templom így igyekeztünk mindennek szakrális miliőt teremteni. Az előadás nem dokumentarista, inkább fikciós történet, vízió, de sok valós eseményen alapul. Egy véleménycsokrot jelenít meg, az adott korból, korhű ruhákban, ami Szűcs Edit érdeme, letisztult, egyszerű díszletben, amit Árvai György tervezett - mondta el Dér András író, rendező.

Emellett visszatér a Mediawave is programokkal, megrendezik a Miquéu Montanaro szakrális ösvényt, valamint a Fényírók Fesztiválját, a legjobb szakrális filmjeiből. Színpadra lép Kovács Zoltán Trió, valamint Ferenczi György és a Rackajam is. A Padlásszínházban ismét műsorra tűzik Jáger András Álmom az Isten című önálló estjét is. A versmondó és rövidfilmes versenyt követően, Isten bolondja címmel tart mesemondó előadást Berecz András, majd a fesztivált gálával és eredményhirdetéssel zárják.