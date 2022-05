Két évvel ezelőtt Bridge Garden néven szabadtéri színpad nyílt a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub udvarán. Akkor úgy fogalmaztunk: „egy átlagos évben valószínűleg fel sem merült volna a szervezők fejében, hogy belevágjanak hasonló projektbe, hiszen a fellépők zöme ilyenkor fesztiválról fesztiválra járja az országot”, ugyanakkor hozzátettük azt is: „a koronavírus miatti korlátozások következtében a stadionkoncerteket és a nagy nyári fesztiválokat törölték, így a zenekarok és a közönség számára egyetlen lehetőségként az 500 fő alatti kisebb koncertek maradtak”.

A Bridge szervezői alkalmazkodtak a pandémia miatt kialakult különleges helyzethez, a zenekarok és a közönség számára Győr környékén szinte egyetlen lehetőségként biztosították a fellépésekhez szükséges helyszínt, törekvésüket pedig zajos siker koronázta: a július közepétől szeptember közepéig lezajlott koncertek többsége telt házas volt. A kockázatosnak tűnő vállalkozás tehát sikeresnek bizonyult, sőt, az érdeklődés felül is múlta a várakozásokat, olyannyira, hogy a koncepció egy „átlagos” évben is életképesnek tűnt. A folytatás adta magát, ám a klub felújítása miatt egy évet csúszott – 2022-ben azonban semmi akadálya, hogy újra kinyissa kapuit a Bridge Garden.

„A két évvel ezelőtti tapasztalatok alapján úgy éreztük, lehet létjogosultsága egy állandó szabadtéri színpadnak Győrben, ezért bátran vágtunk bele egy újabb nyári koncertsorozat megszervezésébe” – tájékoztatott Németh-Bende Péter, a klub üzletvezetője, aki szerint mindez a fesztiválok jelentette konkurencia mellett is gazdaságosan működtethető marad.

Tökéletes nyáresti hangulat a Bridge Gardenben. Fotó: Májer Csaba József

„Kívül-belül megszépülve, italbár- és grillszolgáltatással, megnövekedett, ezerfős küzdőtéri kapacitással készülünk vendégeink fogadására. Igyekeztünk a hazai könnyűzene színe-virágát elhozni Győrbe, lehetőleg úgy, hogy valamennyi stílus kedvelője megtalálja számítását nálunk. Annyit elárulhatok, hogy Bagossy Brothers Companyvel kezdünk június 3-án, és Tankcsapdával zárunk október 1-jén, közte pedig ellátogat hozzánk többek között a Carson Coma, a Leander Kills, valamint az Ossian. Benti események is várhatók, egy Golyó-bulit biztosan beiktatunk a repertoárba. Különlegesség, hogy kisebb akusztikus produkciókkal is készülünk, amelyek esetében kényelmesen, italt szürcsölgetve vagy épp piknikezve lehet majd élvezni. Például itt lesz nálunk Szekeres & Barbaró, Rudán Joe Akusztik és még sokan mások” – avatott be terveibe.

Bár az első fellépésre június 3-án kerül sor, az udvar – gyereknap alkalmából – egy más típusú rendezvénnyel debütál a publikum előtt május 28-án 13.30-tól: ez lesz a Bridge KinderGarden, a Bridge első teljes délutános családi napja, amelyet a tervek szerint havonta megismételnek majd. Egyedülálló lehetőségről van szó: a jegyár fejében korlátlan légvárhasználat, csokigyáros édességosztó show, számos aktivitás és a gyerekek körében hallatlanul népszerű Tompeti és Barátai előadás áll az ajánlatban, amely minden bizonnyal sok kisgyereket nevelő szülő számára jelent vonzó programot.

Úgy tűnik tehát, hogy idén sem fogunk unatkozni, hiszen a Széchenyi István Egyetem és a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub gondoskodik róla, hogy ne múljon el eseménytelenül egy hétvége sem a Mosoni-Duna partján. Részletek a szórakozóhely weboldalán és a Facebookon közzétett eseményeknél.

A várható fellépők listája: