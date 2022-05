Az útvonal, amin a baleset történt, rendkívül forgalmas, nagyon sok ingázó és diák közlekedik naponta ezen a viszonylaton a „Ventus” vonatokkal. Kilátogattunk a soproni pályaudvarra, ahol az utasok és az ott dolgozók között is téma a baleset, de természetesen az okokról ők sem tudnak konkrétumot mondani. A legtöbben váltóhibára vagy a pályán lévő valamilyen idegen testre gyanakodnak. – Az utasokat is foglalkoztatja a baleset, én is kaptam kérdést tőlük erről – mondta el lapunknak a vasúttársaság egyik jegyvizsgálója.

A helyszínen, a Pottendorfer Linie néven ismert szakaszon információink szerint 160 kilométer/óra a megengedett legnagyobb sebesség. Itt a pálya egyenesen halad, jól belátható, a vonalszakasz szinte új, az elmúlt években újították fel, valamint a második vágányt is ekkor építették ki.

A GYSEV tájékoztatása szerint a baleset miatt egyelőre az Ebenfurth és Wien Haupt­bahnhof között közlekedő vonatokat elterelik Gramatneusiedl állomás felé. A vonatok megállnak Wampersdorf állomáson is, onnan Ebreichsdorf irányába vonatpótló autóbuszok közlekednek. Az Ebreichsdorf állomásról Deutschkreutz irányába utazók számára szintén pótló buszok állnak rendelkezésre Wampersdorf állomásig. Egyelőre nem tudni, hogy mikor állhat helyre a forgalom, a legutolsó információk szerint bizonyos, hogy ma még nem térhetnek vissza a vonatok erre a szakaszra.