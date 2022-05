A Macikórház három és fél év alatt közel 50 ezer plüssmacit jutatthatott el a soproni, a győri és a mosonmagyaróvári kórházakba a felajánlásoknak köszönhetően. Most egy élménydús átadón érkeztek meg a mackók a gyerekekhez.

– Az első híradásokat követően keresett meg minket a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság, hogy ők is szeretnék segíteni a gyűjtést, aminek nagyon örültünk. A macik tisztítását és fertőtlenítését pedig a korábiakhoz hasonlóan, most is a Tadak-Nett Kft. vállalta magára teljesen ingyen – mondta el Ladocsi Norbert a Macikórház ötletgazdája, aki azt is elárulta az ő mintájukra már egy New York-i kórházban is indítottak hasonló kezdeményezést.

– Az egész megyéből érkeztek mackók, mind az öt városi kapitányság beszállt az akcióba. Kétszázig számoltuk a beérkező mackókat, de annyira sok lett, hogy pontos számot nem is tudunk. A kollégák nagyon lelkesek voltak, valaki a gyermekével beszélte meg, hogy az egyik saját macijukat adományozzák a beteg gyerekeknek, más külön erre a célra vett egy plüsst – mondta el Czagányi Zsuzsanna rendőr alezredes.