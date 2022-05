– Április 20-án kezdtük a filmforgatást Budapesten, a Nemzeti Múzeumnál, hétvégén a 12–13. forgatási napon már Sopronban vagyunk. Három fő helyszínen veszünk fel jeleneteket: a Templom utcában, Petőfi egykori albérletében és a Bányászati Múzeumban, ahol egy kékfestő műhelyt elevenítettünk meg – tudtuk meg a rendezőtől. – Magyarországon is páratlan film készül, ilyen akciókalandfilmet még nem forgattak idehaza – hangsúlyozta. – A történethűségre törekszünk, mégis úgy szeretnénk feldolgozni, hogy a legfiatalabbtól a legidősebb generációig mindenkinek maradandó élmény legyen, így némi fikciót is tartalmaznak a jelenetek. Lesznek olyan trükkök, megoldások, amiket még nem alkalmaztak a magyar filmkészítésben – árulta el a rendező.

Például egy jelenetben kétszer is átcserélik a színészt és a kaszkadőrt. De ritkaságnak számít az utcajeleneteknél használt quad is. Szürreális élmény volt látni, hogy amíg a XIX. századot megelevenítő díszletben, korhű ruhákba bújt statiszták vártak a felvételre, addig modern technikákkal, mobiltelefonnal, mai öltözetben, baseballsapkában sürögnek-forognak a stábtagok. Közben bevásárlószatyrokkal érkeznek haza az utcában élő családok.

– Izgat a filmezés világa. Petőfi igazi magyar volt, ezért is szerettünk volna részt venni a forgatáson. Nagyon örülünk, hogy sikerült, négyen jöttünk baráti társaságként. Én már szerepeltem több alkalommal is filmekben, de ezúttal rábeszéltem őket is, hogy próbálják ki ezt az izgalmas világot. Tegnap és tegnapelőtt is hajnalban kezdtük felvenni a jeleneteket – fejtette ki a Kisalföldnek Horváth Tihamér, aki Sári Erikával, Vései Ildikóval és Horváth Ervinnel érkezett Győrből. A film az 1848. március 15-i eseményeknek állít emléket Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához kapcsolódva. A 86 naposra tervezett forgatást augusztus végén fejezik be, majd következik a hosszas utómunka, így legkorábban 2024 tavaszán várható a Most vagy soha! hazai mozi- premierje.