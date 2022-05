„Az elmúlt hónapokban leggyakrabban mintavételeket végeztem kiszálláson, illetve statikus pontokon, de egy alkalommal a call centerben is dolgoztam. Nagyon szerettem segíteni az embereknek, akik rendkívül hálásak voltak” – mondta kérdésünkre Jakab Léna, a Széchenyi István Egyetem szülésznőnek tanuló hallgatója azon a bográcspartin, amit az intézmény köszönetképpen szervezett azoknak, akik a koronavírus-járvány idején segítették a védekezést. Ott volt a gazdaságinformatikus szakos Fábiánkovits Ádám is, ő az oltópontokon adminisztratív feladatokat látott el napi 12 órában. „Éreztük, hogy szükség van ránk, ami nagyon jólesett” – jegyezte meg.

A rendezvényre megtelt a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub, ami nem csoda, hiszen az egyetem összesen 358 hallgatója csaknem 10 ezer napnak megfelelő munkaórát dolgozott az elmúlt másfél évben, egészen idén április közepéig. Ezek az adatok dr. Zseni Anikó oktatási rektorhelyettes beszédéből derültek ki, aki felidézte: először, 2020 novemberében az egészségügyi tagozaton tanulók kirendelése történt meg a szűrésekre és a járóbetegellátásba, majd tavaly januártól az egyetem átvette az Országos Mentőszolgálat önkénteseinek Győr-Moson-Sopron megyei szervezését is. Az újabb fontos állomást 2021 áprilisa jelentette, amikortól az intézmény hallgatóival segítette a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház oltópontjának működését. A diákok nemcsak ott, hanem a mosonmagyaróvári, a soproni és a veszprémi kórházban is segítettek, és sokatmondó az is, hogy több mint 20 ezer mintavételben segédkeztek, amihez több mint 100 ezer kilométert tettek meg.

„A legintenzívebb időszakban akár négy héten át heti hat napban dolgoztak” – hangsúlyozta dr. Zseni Anikó, külön kiemelve Máté Eszternek, az Egyetemi Szolgáltató Központ és Kollégium vezetőjének és Maczkó Mártonnak, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének toborzó tevékenységét. „Köszönjük azt az áldozatot, amit értünk, mindannyiunkért hoztak. Munkájuk, segítségük, összefogásuk példaértékű számunkra. Büszkék vagyunk önökre” – fordult valamennyi jelenlévőhöz.

A hallgatók helytállásának fontosságát mutatja, hogy a rendezvényen személyesen köszönte meg a segítséget Fogarasi Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Győr-Moson-Sopron megyei vezető mentőtisztje, prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere és a teljes kórházi vezetés: dr. Jávor László főigazgató, dr. Villányi Balázs, orvos-igazgató, Limbach Viktor stratégiai igazgató és Kamper Ildikó ápolási igazgatóhelyettes. Fogarasi Zoltán és dr. Villányi Balázs beszédében megjegyezte: jó volt látni reggelente a fiatalok mosolygós arcát, amiből erőt, lelkesedést tudtak meríteni.

A bográcspartin a hallgatók az egyetem elismerő oklevelét vehették át. Nem ez volt az első kitüntetés, amit önkéntes munkájukért kaptak: tavaly a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége díszoklevélben részesítette őket, amit Varga Judit igazságügyi miniszter adott át, míg a győri kórháztól Petz Aladár Kórházért díjat kaptak.