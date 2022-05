A Red Bull Paper Wings papírrepülő-világbajnokságot 2006-ban hirdették meg először a szervezők, népszerűsége azóta is töretlen. A résztvevők a legmesszebb szálló és a legtovább levegőben maradó papírgépek versenye mellett a legkreatívabb és legakrobatikusabb módon eldobott papírrepülők online kategóriájában is megmérkőzhettek egymással.

Az idei versenysorozat egyetlen vidéki selejtezőjéből, a Széchenyi István Egyetemen megtartott fordulóból jutott tovább a budapesti döntőbe Maczkó Márton, akinek a repülője fináléban 32,32 méteres távot tett meg. Ezzel a legjobbnak bizonyult, és kijutott a salzburgi világdöntőre.

Vicces történet az enyém, hiszen a győri selejtezőn eredetileg nem is akartam részt venni, csak azért mentem le az egyetemi csarnokba, hogy megbizonyosodjak, minden rendben van-e a szervezéssel, minden a helyén van-e, jó-e a hangosítás. Aztán kapacitálni kezdtek, hogy próbálkozzak én is, még a megfelelő repülő meghajtogatásában is nagy segítséget kaptam, végül ötödik helyen épp továbbjutottam az országos döntőbe

– emlékezik vissza „papírrepülő-pilóta” pályafutása kezdetére Maczkó Márton. Hozzátette, a selejtezőt követően azonban sokkal komolyabban vette a kihívást, és a fináléra készülő egyetemista társaival közösen számos videót néztek meg, több hajtogatási módszert is kipróbáltak, hogy a budapesti döntőben a lehető legjobban szerepeljenek.

A versenyzők többféle hajtogatási módszert is kipróbálnak. Fotó: Májer Csaba József

Bár papírrepülőt a legtöbb ember már gyermekkorban megtanul készíteni, a Red Bull versenyén apró hajtogatásbeli különbségek is rengeteget számítanak. A két kategóriához teljesen más technika szükségeltetik, hiszen ahhoz, hogy egy gép minél tovább a levegőben maradjon, nagy fesztávjának kell lennie. Ezzel szemben ahhoz, hogy a lehető legmesszebb repüljön, minél kisebbnek kell lennie a szárnyaknak, a súlyt pedig a repülő orrába kell összpontosítani

– engedett bepillantást a nyertes gép elkészítésének kulisszatitkaiba a logisztikai mérnök szakos fiatalember. Elmondta, a világdöntőben akkor lenne elégedett, ha az eddigi hivatalos rekordját versenykörülmények között meg tudná dönteni. Erre minden esélye megvan, mert a felkészülés során 40-45 méteres távot is megtett már az általa hajtogatott papírrepülő.

A budapesti döntőben a leghosszabb táv kategóriájában tehát Maczkó Márton bizonyult Magyarország legjobb papírrepülő-pilótájának, és részt vehet a Red Bull Paper Wings világdöntőjén május 12–14. között. Nem ő volt azonban az egyedüli a Széchenyi István Egyetemről, aki kitűnően teljesített az országos fináléban, hiszen Pajor Eszter a Maczkó Márton által megnyert kategóriában lett bronzérmes, az ő gépe 29,21 méterre szállt. A leghosszabb levegőben töltött idő kategóriában a harmadik helyezett szintén a győri egyetemről érkezett, a Pál Marcell által hajtogatott gép 7,8 másodpercet töltött a levegőben.