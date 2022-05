– A háború kitörésekor néhányan úgy éreztük, hogy segíteni szeretnénk a kárpátaljai és ukrán menekülteknek, ezért adománygyűjtést hirdettünk. Előbb a közvetlen baráti és ismeretségi körünkben gyűjtöttünk, majd kiterjesztettük az akciónkat. Azóta kilenc szállítmányt küldtünk a határ mellé, a befogadóállomásokra – mondta az egyik kezdeményező, Márkus-Zalatnay Fruzsina fuvolaművész, tanár, ötgyermekes édesanya, aki jelenleg gyógypedagógusnak tanul.

Időközben Sopron környékére is érkeztek menekült családok. – Két pszichológus megkezdte velük a traumafeldolgozást, és ehhez kapcsolódva mi is eljártunk hozzájuk játszani, zenélni, foglalkozásokat tartani – folytatta Fruzsina. Amikor felmerült, hogy el kellene kezdeniük az iskolát, látva a nyelvi és szocializációs problémáikat, az elkötelezett anyukák megoldást kerestek arra, hogyan tudnának ők is segíteni. Ekkor jött a nyári iskola terve, amihez támogató szakembereket, pedagógusokat, gyógypedagógusokat, pszichológusokat, iskolai szociális segítőket keresnek.

– Hozzávetőlegesen harminc gyerekről van szó, akikkel július 4-től hat héten keresztül hétköznaponként 9–12 óráig foglalkoznánk három csoportban a Hunyadi János evangélikus iskolában. Minden hétre három pedagógusra és öt-hat önkéntesre van szükség, hogy érdemben segíthessünk. Két csoportnál a szocializáción, a képességfejlesztésen és a készségfejlesztésen van a hangsúly, ezért fontos, hogy ne csak lelkes amatőrök jelentkezzenek, hanem olyan tanárok, gyógypedagógusok is, akiknél megvan a szakmai háttér. Az ukrán iskolásokat a nyelvi akadályok leküzdésében szeretnénk támogatni, hozzájuk magyar nyelvet oktató tanárokra lenne szükség. A tematika és a foglalkozások rendszerének kidolgozása elkezdődött, a gyerekek képességeit ezekben a napokban mérik fel. A nyelvi felkészítés, képességfejlesztés és közösségépítés mellett a játékra és a közös élményekre szeretnénk helyezni a hangsúlyt – beszélt a további támogatókra váró kezdeményezésről a nagycsaládos anyuka. Jelenleg hatan végzik a szervezést, de az önkéntesek jelentkezése is elkezdődött már. Azt mondja, az is segítség, ha például egy-egy gyesen lévő anyuka pár napot bevállal.

A nyári iskolához nagyjából a költségek fele áll rendelkezésre külföldi, egyházi és civil adományokból, ezért további felajánlásokat is várnak. Jelentkezni és további információt kérni a [email protected] e-mail-címen vagy a +36-20/968-8900-s telefonszámon lehetséges. A kezdeményezők Facebook-csoportot is létrehoztak.