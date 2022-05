Nagyon örülünk annak, hogy sikerült meghosszabbítanunk a névadó szponzori szerződésünket a Motherson cégcsoporttal - mondta a szerződés aláírása után Guntram Thurnher az MKC elnöke.

- Ez a folytonosság is nagy segítség a számunkra, hiszen mi az élsportban egy kis költségvetésű klub vagyunk. Egy ilyen névadó támogató szponzor segítsége pedig rendkívül komoly tétel a költségvetésünkben. Sokkal könnyebb így terveznünk, hiszen a következő év kiadásait ismerjük, a bevételeken azonban még dolgozni kell. Egy olyan világcég jelenléte, mint az SMR, a számunkra nagy dolog és a Motherson elkötelezettséget az is bizonyítja, hogy Póda Péter és Tibori Pál-Levente személyében két elnökségi tagot is delegálnak a klub vezetésébe.

Öt éve támogatjuk a Mosonmagyaróvári Kézilabda Clubot, két éve pedig névadó szponzorok vagyunk - nyilatkozta Tibori Pál-Levente, az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. kelet-európai és németországi alelnöke.

- Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, a stábra, amely remek eredményeket ér el, a fantasztikus szurkolótáborának buzdításával. Ennek a csapatszellemnek az értékei jellemzik a mi cégcsoportunkat, hiszen mi is mindent szívből csinálunk. Egy sikeres klub és cég találkozása tehát ez a mi együttműködésünk, amire büszkék vagyunk, hiszen így közösen visszük tovább a jó hírünket. Mi támogatásunknak nincs közvetlen piaci értéke, de fontosnak érezzük, hogy visszaadjunk valamit annak 2.100 dolgozónak és a családjaiknak, akiket foglalkoztatunk a megyében. Most egy évvel hosszabbítottuk meg a szerződésünket, mert a Covid járvány rendkívül kritikus helyzetet okozott az autógyártásban. Viszont már most azon dolgozunk, hogy tovább is így tudjuk támogatni a klubot, hiszen a Motherson-Mosonmagyaróvár név egyre jobban hangzik a sport és az üzleti világban egyaránt.