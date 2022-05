Szokatlan zajokra lehettek figyelmesek az Aranypart II. felé sétálók a Széchenyi Egyetemi Napok zárónapján. A borongós szombat csendjét ugyanis versenydrónok zümmögése szakította meg, amelyek külső szemlélő számára olyan sebességgel és olyan hangeffektusok kíséretében suhantak a kijelölt pályán, mintha jól megtermett szúnyogok játszadoznának egymással, pusztán virtusból előzgetve egymást.

Természetesen távolról sem holmi gyerekjátékról beszélünk, a dróntechnológia ugyanis mára nem csupán egy drága hobbit jelent, hanem dinamikusan fejlődő high-tech iparágat, valamint – mint esetükben látható –óriási szakmai tudást igénylő technikai sportot is. A műszaki képzésekben élen járó Széchenyi István Egyetem megértette az idők szavát, amikor Magyarországon az elsők között illesztette be ezt az egyre jelentősebb területet szakmai-tudományos portfóliójába: az intézmény Digitális Fejlesztési Központjának égisze alatt Dróntechnológiai Laboratóriumot hozott létre, drónirányító- és adatelemző szakirányú továbbképzést indított, dróntechnológiai innovációkat fejlesztő céget alapított, valamint vezető szereplője a Magyarországi Drón Koalíciónak, amelynek szakmai gesztorálását is ellátja. Kijelenthető, hogy mára az egyetem kompetenciái közé a dróntechnológia is bekerült: az intézmény munkatársai számos ipari megrendelésre készülő projekten dolgoznak, melyek koordinálását a Digitális Fejlesztési Központ végzi.

A dróntechnológiai tudásbázis bővítésének jegyében a közelmúltban megalakult az egyetem drónfejlesztő hallgatói csapata, a SZEviation, melynek keretei között tehetséges fiatalok ismerkedhetnek meg a versenydrónok világával. Mindezzel létrejött egy olyan önképző hallgatói műhely, amely – szoros együttműködésben az intézmény drónlaborjával – piacképes tudással vértezi fel a tagokat. A csapat célja versenydrónok építése, fejlesztése, illetve a téma népszerűsítése érdekében különböző események: versenyek, kiállítások, show-k szervezése is. Ennek első gyümölcse a bevezetőben is említett, az országos bajnokság második állomását képező I. SZE Kupa volt.

A viadal 23 résztvevővel, egyenes kieséses rendszerben zajlott. A csoportküzdelmek után egy elődöntő és egy döntő következett, utóbbi CTA (Chase The Ace) jelleggel. Ennek lényege, hogy egymás után kétszer kellett ugyanannak nyernie a futamot, hogy kikiálthassák végső győztesnek. A pályán egyszerre négy drón feszülhetett egymásnak, egy futam három körből állt, a helyezések kiosztásánál pedig a célba érkezés sorrendje volt a mérvadó – hasonlóan, mint a Forma–1-ben.

A versenyzők a saját építésű eszközeikkel neveznek a versenyre, amit aztán távvezérléssel, VR-szemüveg segítségével irányítanak. Ezért is kapta ez a kategória az FPV megnevezést, ami a „first person view” kifejezésből származik, azaz a pilóta a drónt nem egy külső pontból érzékelve vezérli, hanem a drón „szemével” lát, a drónra helyezett kamera képét vetíti ki számára a készülék. A pályát nem elég csupán teljesíteni, az akadályokat a meghatározott sorrendben és irányban kell megkerülni, illetve átrepülni – ha valaki ezt elrontja, vissza kell fordulnia, különben érvénytelen kört zár. A helyes útvonalat a versenyző segítségére siető személy, az úgynevezett spotter garantálja, akinek feladata, hogy figyelmeztesse a pilótát, ha hibát vétett. Amennyiben a versenyző a hibát nem korrigálta, a spotter kötelessége, hogy értesítse a szervezőket.

A helyszínen utolértük Perness Norbertet, a Széchenyi István Egyetem Dróntechnológiai Laboratóriumának vezetőjét, aki kommentátorként a hangját is adta az élő közvetítéshez, de maga is pályára lépett saját fejlesztésű drónjával.

Pillanatkép a közvetítésből.

„Általában közel huszonöt-harminc versenyző vesz részt a bajnokságban, akik havi rendszerességgel megjelennek ezeken a megmérettetéseken. Mi itt főleg szervezőként, pályaépítőként vettünk részt, ami óriási tapasztalat mindannyiunk számára. Mindenki nevében mondhatom, kiváló a terület elhelyezkedése. Épített városi környezetben, mégis zöldövezetben, az egyetem közvetlen közelében tudtunk helyszínt biztosítani a rendezvénynek LED-világítással, egyedi kapukkal, extra akadályokkal” – adott hangot büszkeségének a laborvezető, aki azt is kiemelte, rendkívül fontos szempont a biztonság ezek a rendezvényeken.

„150 kilométer/órával közlekedő drónokról beszélünk. Ennél a sebességnél egyszerűen biztonsági okokból nem szállhat fel mindenki. Ki kell tanulni ezeket az eszközöket ahhoz, hogy a levegőben ne történjenek frontális ütközések. Egy ilyen balesetnél bármi megtörténhet, ráadásul a propellerek pörögnek, magas forgatónyomatékkal, ami miatt egyes alkatrészek akár 30-40 méterrel arrébb zuhanhatnak le. Önmagában a levegőben maradni is kihívás, hiszen ezek a kvadrokopterek a hétköznapokban ismert multirotoros drónoktól eltérően nem rendelkeznek automata pozicionáló rendszerrel. Olyanok kicsit, mint a cápa: folyamatosan úszniuk kell, különben elsüllyednek” – szemléltette egy plasztikus hasonlattal a drónok működését Perness Norbert.

A SZEviation hosszú távú célja, hogy az ország egyetlen hallgatói drónfejlesztő csapataként saját építésű járműveikkel versenyezhessenek. Jelenleg még csupán a versenyen kívüli gyakorláson próbálta ki magát a csapat, hiszen csupán pár hónapja alakultak. Ennek ellenére a munka javában zajlik, és akár már idén pályára is léphetnek. Mindez komplex tudást igényel: egyszerre van szükség gépészeti, távközlési és programozási ismeretekre, a drón vezetése pedig nagyfokú ügyességet igényel, amely azonban gyakorlással jelentősen fejleszthető.

Az I. SZE Kupa „Deamon”, azaz Rontó Roland győzelmét hozta, aki ezzel két forduló után holtversenyben harmadik helyen áll az országos bajnokságban. A verseny eredményei a Drone Racing Hungary honlapján elérhetőek, a közvetítést pedig a YouTube-on lehet visszanézni.

A kommentátorállásban Perness Norbert (hátul), a Széchenyi-egyetem Dróntechnológiai Laboratóriumának vezetője. Fotó: Májer Csaba József

Mi fán terem a drónversenyzés?

Több drónversenysorozat létezik, de a világon a legelterjedtebb és legnépszerűbb a kvadrokopteres, tehát négyrotoros drónok (UAV = Unmanned Aerial Vehicle, azaz „személyzet nélküli légi jármű”) távirányítású vezérlése „first person view” módon. A SZE Kupa és egyben a magyar bajnokság teljes mértékben harmonizál a Nemzetközi Repülőszövetség (FAI) szabályaival. A szövetség felügyel minden repülő eszközökkel történő sporttevékenységet a siklóernyőzéstől a műrepülésen át a hőlégballonozásig. A drónok a modellosztályba tartoznak, de nemrégiben külön osztályba sorolták őket (F9A, F9U). Magyarországon még nincs saját szövetségi rendszer, a Drone Racing Hungary a Magyar Modellező Szövetség fiókszervezetként működik.