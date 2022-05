Szeged-Csanád Grosics Akadémia – ETO FC 0-1 (0-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum. V.: Farkas T. (Baghy, Sinkovicz).

Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Ódor, Temesvári, Vári (Tóth G. 84'), Kővári, Simon Á., Kovács M., Csoboth (Gréczi 84'), Horváth K., Germán (Kóródi 58'), Gajdos (Dobos 78'). Edző: Andorka Péter.

ETO FC: Fadgyas – Kovács K., Csonka B., Fodor, Forgács (Vincze 46'), Toma, Tuboly, Óvári (Szimcso 67'), Vitális (Kiss M. 88'), Priskin (Farkas B. 67'), Bacsa (Klausz 67'). Vezetőedző: Klausz László.

Gsz.: Klausz (79’).

Kiállítva: Kóródi (75’).

"A 8. percben egy szép támadás végén jutott el a labda Ódorhoz, akinek veszélyes centerezése után Fadgyas nagyot mentett, majd a védelmünk fel tudott szabadítani. A 11. percben egy hazai baloldali szöglet szállt át a hosszúra, amire Temesvári érkezett, kapura is tudta továbbítani a labdát, ám Kovács K. a gólvonalon mentett. A 28. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Horváth K. adott középre, ahol Gajdos érkezett, lövésébe az utolsó pillanatban tudott beleérni egy védőnk, így szögletre pattant a labda. Négy perccel később előttünk is adódott egy nagy lehetőség. Bacsa cselezgetett, majd középre adott, ahol Kovács K. próbált kapásból lőni, ám nem találta el a labdát, de ott maradt előtte, középre emelt, ahol Óvári a kapu fölé fejelt. Nem sokkal később Tuboly volt harcias, az alapvonalról passzolt vissza Priskinhez, aki kapásból egy védőbe bombázott. Az első félidő végére feszült hangulat alakult ki, Forgács és Horváth K. akaszkodott össze, aminek a végén mindkét játékos sárga lapot kapott. A 42. percben Vitális futott el a bal oldalon, majd középre adott, ahol Bacsa érkezett, ám az utolsó hazai játékos szögletre tudott menteni támadónk elől. A második játékrész elején Priskin próbálkozott egy távoli lövéssel, a jobb felső irányába tartó lövése kevéssel kerülte el a kaput. Az 54. percben Fadgyasnak kétszer is hatalmas bravúrt kellett bemutatnia, előbb Simon Á. fejelt egy szöglet után, amit kapusunk a felső lécre tolt, majd a kipattanó Vári elé került, amit szintén védeni tudott kapusunk. A 75. percben emberelőnybe kerültünk, miután Kóródit kiállította a játékvezető. A 77. percben Szimcso végzett el gyorsan egy szabadrúgást, Tuboly jobbról adott középre, amit Klausz vetődve fejelt kevéssel a kapu mellé. A 79. percben megszereztük a vezetést! Farkas B. lövése pattant le egy védőről, ami így Klausz elé került, fiatal játékosunk a menteni próbáló Molnár-Farkas mellett a hálóba lőtt 0-1. A 90. percben ismét Fadgyas hatalmas bravúrjára volt szükség. Egy visszafejelt labdát Temesvári lőtt kapura, amit Fadgyas nagy vetődéssel szedett össze. A hajrában még próbálkozott az egyenlítéssel a Szeged, ám a védelmünk állta a sarat, így 1-0-s győzelmet arattunk!" - írják a klub beszámolójában.

Klausz László: - Az első félidő nem tetszett, nem jól kezdtük a mérkőzést, kicsit belealudt a meccsbe a csapat, de kihúztuk kapott gól nélkül, aztán a félidőben rendeztük a sorokat. A második félidő jobban is sikerült, többet tudtunk az ellenfél kapuja előtt lenni. Aztán a kiállítással is lélektanilag felénk billent a mérleg, de éreztem mindenkin, hogy fel van pörögve, és ennek az lett a vége, hogy lepattanóból tudtunk egy gólt szerezni, és ezzel megnyertük a mérkőzést.