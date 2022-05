Szombaton kitárta kapuit a vendégek előtt a néhai Csebi-Pogány Alajos dunakiliti birtokán épült kastély. Amint arról beszámoltunk, a kastélyt és a golfpályát Mészáros György pozsonyi származású vállalkozó, ingatlanbefektető üzemelteti. Az új bérlő arról is beszélt, hogy elsőként a golfpályát célozta meg, és utána jött a gondolat, hogy a kastéllyal is szívesen foglalkozna.

Kastélytúra és zene

Hét végén tartották tehát a Princess Palace & Golf ünnepélyes újranyitási majálisát, programokkal és exkluzív svédasztalos vacsorával. A kastélyt három vezetett túra keretében tekinthették meg az érdeklődők. Mi az utóbbi, délutáni programhoz csatlakoztunk, melyen magyarul és szlovákul is lehetett érdekességeket megtudni az építtetőről, családjáról és magáról az impozáns épületről.

Csebi-Pogány Alajos, aki a látszerész-, ékszerészmesterséget is kitanulta, s gyémántkereskedőként tevékenykedett, számos kastélyt építtetett. Szülőfalujában 1996-ban kezdtek a 4,5 milliárd forintos munkának, a kastélyt velencei bútorral rendezték be. A 2000-ben befejezett munka végeredménye egy barokk stíluselemekkel ötvözött modern épület lett, mely utoljára nyolc éve fogadott vendégeket. A kastélyt 14 hektáros golfpálya övezi. Mint megtudtuk a túra során, a napokban látogatott a kastélyba a híres gyémántmágnás külföldön élő unokája, aki elégedetten nyugtázta az épület és környezete felújítását, illetve azt is örömmel fogadta, hogy a látogatókat a család történetébe is beavatják.

Szlovák és magyar nyelven is indult vezetett túra a kastélyban, melyre sokan voltak kíváncsiak.

Golfpálya május elejétől

A golfpályára öntözőrendszert telepítettek, megújult a fű, új greeneket építettek ki a kilenclyukú pályán. Eddig zömével szlovák vendégköre volt, hiszen a szomszédunknál jóval népszerűbb ez a sportág. Mint elhangzott, nyitottak a magyar vendégek felé, éppen ezért tervezik a sportág népszerűsítését a fiatalok körében. Az új golfozók nevelése mellett táborokat is szerveznének, felpezsdítve a sportéletet. A pályát kezdőknek és haladóknak, nőknek és szenioroknak is ajánlják.

A szálló minősítésre vár

Az is kiderült, hogy egyelőre még nem fogad szállóvendégeket a most nagyobb felújításon átesett kastély, a minősítése a napokban várható. A tervek szerint júniusban már 13 szobát kinyitnának az egyébként a 24 szobás épületben. Cél egyébként 21 szoba üzemeltetése (a többit raktározásra, magáncélból használják).

A szombati túrán sok olyan vendég is részt vett, akik emlékeztek, ismerték a tavaly elhunyt kastélyépítőt. Egyik ilyen volt a feketeerdői Gráczol Imre.

– Az itt látható festmények egy részét Csebi-Pogány Alajos monte-carlói kastélyából fuvaroztam ide. Szisztematikusan rakodtuk fel a teherautóra, nehogy megsérüljenek. Sajnos én még a kastélyban nem jártam eddig, most ez különleges alkalom, hogy betekinthettünk a falak közé – avatott be a fuvaros, aki megemlítette azt is, hogy a feketeerdői templomba is készíttetett a dunakiliti gyémántmágnás egy szép díszített ablaküveget.

A nyílt napon a vendégeket többek között a Funny Fellows zenekar szórakoztatta, de látványos volt a Cirkus Jinak bemutatkozása is.