Fazekas Zoltán mint polgármester, társadalmi megbízatásként, de honorárium nélkül látja el mai napig a munkáját.

– A testület új, fiatal tagokkal bővült, akik már 2019-ben elkezdték mondani, hogy vissza kellene vonulnom. Nem fiatal már Zoli bá’, addig kell elmenni, amíg emelt fővel lehet, ilyeneket és hasonlókat mondtak. Korábban azért nem engedtem az intrikáknak és nem álltam fel, mert akkor teljesen ki kellett volna vonulnom az önkormányzatból, és nem akartam, hogy minden egy személyben az alpolgármester nyakába szakadjon. Most azonban sikerült megnyerni egy lokálpatrióta jelöltet, egy nagyon régi darnózseli család tagját, aki méltó első embere lehet a falunak, csak az új testület is legyen méltó a településhez – hangsúlyozta a polgármester.

Fazekas Zoltán polgármestersége alatt a település folyamatosan szépült. Megmaradt az óvoda három csoporttal, mellette a bölcsőde, ami éppen most bővül. Az általános iskola több mint 400 millió forintból megújult, vadonatúj aulával, műfüves focipályával. Évenként pedig egy-egy utca aszfaltozására is sor került, hogy csak párat említsünk az eredmények közül.

– Nem csak esküm kötelez Darnózseliért, ez a falum, ahogy nagyanyám szülőfaluja is. Nem sértődötten dobom be a gyeplőt, s amennyiben bizalmat szavaznak nekem, a képviselő-testületben szeretném folytatni a munkát. A választások július 17-én lesznek, már most kérek mindenkit, hogy aki teheti, vegyen részt rajta. Az ajánlóíveket június 13-ig lehet aláírni – tette hozzá.