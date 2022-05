Közlekedés 3 órája

Hamarosan a győri vonalon is telepíti a MÁV-START a megújult automatákat

Teljesen megújult a jegy- és bérletkiadó automaták (JKA) háttere, egységes rendszer szolgálja ki az összes készüléket, amely a többi értékesítési csatorna motorjaként is szolgál. A 170 megújult készülék mellé újonnan telepített 220 JKA-val május elejére megduplázódott a MÁV-START által telepített automaták száma. Ezeknek köszönhetően évente több millió utas juthat az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból.

Az új jegy- és bérletkiadó automatákkal már a székesfehérvári (30a), az esztergomi (2), a szobi (70), a veresegyházi (71), a pusztaszabolcsi (40a) és a hatvani (80a) vasútvonalak néhány kivételével az összes állomásán és megállóhelyén; valamint a Nyugati, a Keleti és a Déli pályaudvaron, Kelenföldön és Kőbánya-Kispest vasútállomáson találkozhatnak az utasok. Több megyeszékhelyre, mint például Székesfehérvárra, Szolnokra és Szegedre, ezeken kívül Erdőkertesre, Siófokra, Dunaújvárosba, Zircre, Felsőpakonyba is telepített új automatákat a MÁV-START. Jelenleg a ceglédi (100a) vonalon folyik az új típusú automaták üzembe helyezése, amit a győri (1-es), az újszászi (120a) és a lajosmizsei (142) vonal követ hamarosan. Tavaly novemberben kezdődött meg az új jegykiadó automaták tömeges telepítése. 2022 nyár végéig a budapesti főpályaudvarokon, az elővárosi állomásokon, valamint megállóhelyeken mind a 375 új berendezés biztosítani fogja már az utasok gyors, kényelmes jegyvásárlását. Ezek közül 275 kártyás és készpénzes, míg 100 kizárólag bankkártyás fizetésre lesz alkalmas. A fejlesztésnek köszönhetően a készülékek száma több mint háromszorosára emelkedik. Lényegesen nőni fog az automatával ellátott állomások száma, így mind Budapesten, mind az agglomerációban egységes, modern flotta áll majd az utasok rendelkezésére. Az új berendezések üzembeállítását megelőzően a meglévő 170 automata is megújult. Tavaly június 30-áig karbantartást követően mindegyik frissült a MÁV Szolgáltató Központ által fejlesztett jegyértékesítő (JÉ) szoftverrel. Az elővárosból leszerelt eszközök új helyszínekre, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki állomásokra és megyeszékhelyekre, valamint a balatoni vonalakra és az utasforgalmi próbaüzemben Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő TramTrain vonalára kerültek. A korszerűsítés mellett a forgalmas állomásokon a sorban állás kiváltása a cél, de a vasúti szolgáltatás hatékonyságát is kedvezően befolyásolja, ha minden utas már megváltott jeggyel száll vonatra. Az új automaták a korábbiaknál strapabíróbbak, korszerűbbek, rongálásbiztosak, antigraffiti-bevonattal rendelkeznek és időjárásállóak is. Az automatákból értékesített jegyek száma folyamatos növekedési tendenciát mutat, ami az újonnan üzembe helyezett berendezések számának növekedésével várhatóan a részarányuk tovább növekszik. Tavaly már a jegyek 12,5 százalékát jegykiadó automatákból, 29,3 százalékát online (webes felületen vagy a MÁV applikáción keresztül), 47,9 százalékát pedig jegypénztárban vették az utasok. Az érintésmentes vásárlás térnyerése jól kimutatható a MÁV-Volán-csoportnál is, 2021-ben az utasok majdnem egyharmada váltotta meg jegyét az új ELVIRA felületén, vagy a vasúti és Volánbusz termékeket is tartalmazó MÁV applikáción keresztül. Az online jegyértékesítés népszerűségét jól mutatja, hogy azt mára már több mint 1 millió regisztrált felhasználó választja utazásaihoz. A korszerűbb automatapark növeli a szolgáltatási színvonalat és kedvezőbb feltételek mellett üzemeltethető. Mindemellett számos más újítás is szerepel a MÁV-START jegyértékesítési fejlesztései között. Az e-nyugta révén csökkenthető a papírfelhasználás. A felhasználói igényeknek megfelelően a kedvezmények már százalék alapján is előválaszthatók, segítve a kedvezményrendszert nem ismerő utasok vásárlásait, február vége óta pedig helyi autóbuszos bérlettermékek is vásárolhatók a jegykiadó automatákból.

