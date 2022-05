Nemrég kiállítás nyílt Németh Balázs fafaragó népművész alkotásaiból a Győri Ipartestület székházában. A tárlatot Hancz István titkár nyitotta meg, aki elmondta, igyekeznek bemutatkozási lehetőséget adni az ipartestület tagjainak, hogy minél többen megismerhessék munkájukat.

Németh Balázs Erdélyben, Kolozsváron született. Gyerekkorában szerette meg a fával való foglalatosságot édesapja asztalosműhelyében. – Édesapám megtanított arra, hogy amire nincs pénzed, csináld meg magad! Sok mindent tanultam édesapámtól, de nem eleget – vallja a fafaragó.

Elég későn, huszonhárom évesen szánta rá magát, hogy beiratkozzon a Kolozsvári Népművészeti Iskolába. Három év után népművészi oklevelet szerzett, ezután nekifogott virágokat, autókat faragni.

– 1990-ben költöztem a családommal Győrbe. Háromszáz forinttal a zsebemben érkeztem, de laktak itt rokonaim, akik befogadtak, aztán nagy nehezen lassan talpra álltunk. Nem volt könnyű az élet, rengeteg munka kellett hozzá, hogy valamire jussunk. De nem bánom, szerettem dolgozni. Most is dolgoznék, ha nem lennék beteg. Nagyon hiányzik a munka. Amíg működött a népművészeti alkotóház, oda jártam délutánonként. Ott ismerkedtem meg a jelenlegi barátaimmal. Sajnos nekem nincs műhelyem, de ők megengedték, hogy használjam az övükét. Betegségem miatt lerokkantosítottak, a faragással is kevés időt tudok már csak tölteni. Sokszor csak egy órát tudok dolgozni – árulta el Balázs.

Fotó: Nagy Gábor

Autószerelő a végzettsége, javított mindenféle autót. Nem véletlen, hogy nagyon szeret autókat, motorokat faragni. – A Rába-Steigert úgy faragtam, hogy elmentem a Rába-gyárba, kaptam tőlük rajzot és az alapján készítettem el méretarányosan. De faragtam egy 1936-os gázüzemű Alfa Romeo modellt, de biciklit, motorokat is. Ezek úgy készülnek, hogy nekiállok és csinálom, aztán lesz belőle valami – tudtuk meg titkot.

A virágokat is kedveli, legkedvesebb munkája, amit feleségének faragott, aki sajnos fél éve elhunyt. Legjobban a hárs-, cseresznye- vagy diófával szeret dolgozni. Most már csak saját alkotásai díszítik a lakását.

Németh Endre adományként készített Sárásra egy hirdetőtáblát. A székely kapu ornamentikával van kifaragva, tetején egy tábla, a sárási hírmondó. Kétfelől két galamb, mintha azok hoznák a híreket. – Győr befogadott, én meg a munkámat adtam cserébe, így háláltam meg – szögezte le a fafaragó.