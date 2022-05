Felülről, a vállától egy betyárral kezdődik a magyar tematika, amit a nándorfehérvári ostrom emlékeként Wagner Sándor Dugovics Titusz önfeláldozása című festményrészlete követ. Legfrissebben pedig a győri vár, a vaskakas, a város régi címere, a városháza tornya és a székesegyház került fel az alkarjára. – Győr a szülővárosom. Tősgyökeres marcalvárosi vagyok. Sokáig fociztam, jóformán az ETO-ban nőttem fel. Ott alakult ki a patrióta énem: a szívemhez nőtt a város!

Három éve tervezte már, hogy belevág egy magyar és győri tematikájú tetoválási folyamatba. Egy éve kezdték, és múlt szombaton fejezték be a bal karja varrását Kovács András tetoválóművésszel, a Manzar Tattoo társtulajdonosával. – Úgy válogatom a mintákat, hogy ne csak jelentése legyen, de jól is nézzen ki, illeszkedjen a koncepcióba és a látványba – mondja az alkotó. – Annyira sok a vendégünk, hogy általában nem tudok újakat fogadni, de Tibit egy korábbi vendégem vezette hozzám, nagyon megtetszett a tematika, amit kitalált, illetve a bizalom is, amivel szabad kezet adott nekem!