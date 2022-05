GYŐR

Fergeteges gyermeknap az állatkertben

05. 29., vasárnap, 10 óra

Xantus János Állatkert

Légvárbirodalom, lézerharc, trükkös szemüveg, óriásbuborék és sok-sok kalandos játék.

Egész napos programokkal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Állatbemutatók, látványetetések, pingvinséta, elefánttréning, tengerimalac-vonat, őslényösvény.

A gyerkőcöket jégkrémmel ajándékozzák meg. Töltsetek el egy élményekben gazdag napot a győri állatkertben!

Bridge Kinder Garden

05. 28., szombat, 13.30 óra

Bridge Hallgatói Klub

Program:

13.30 Kapunyitás

13.30–19.00 Disney Légvár 112 m2-en

13.30–19.00 Csillámtetoválás

13.30–19.00 Kézműveskedés, gyöngyfűzés, karkötő-, nyaklánckészítés

14.15–15.00 Csokigyáros édességosztó show-műsor

15.00–19.00 Lufihajtogatás

16.30–17.30 Tompeti és Barátai

19.00 Takarodó

A belépő ára tartalmazza: Tompeti és Barátai-koncert, részvétel az összes programon, a légvár korlátlan használata. Valamint a programokon készült ajándékok és játékok mind hazavihetők.

Jegyár: 3000 Ft. A részvétel 1 éves kor alatt ingyenes!

Cirkusz Piknikusz

05. 29., vasárnap, 10 óra

Vásárcsarnok előtti piactér

Ebben az évben május utolsó vasárnapján egy nagy cirkusszá változtatjuk a vásárcsarnok előtti piacteret, ahová szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!

Az érdeklődők sok érdekes játékban vehetnek részt, kézműves-foglalkozásokon szép tárgyakat bütykölhetnek!

Többek között lesz nálunk: ládavasút, népi fajátékok, fa körhinta, Kezedben a jövő – interaktív környezetvédelmi kiállítás.

Bütykölni is szeretsz? Sok-sok kézművesség vár:

Miabaro Művészeti Bázis – Csermák Zsuzskával és Szarka Fedor Guidóval

Cirkuszolj a Mokkával! – A Mokka Egyesület kézműves-foglalkozásai

Kétfecske Textiljátszótér – Kocsis Angélával

A Generációk Művelődési Háza kézműves-foglalkozásain bohócsapkát és papír cirkuszi figurát készíthettek.

Cirkuszi erőemelővé válnál? Vidám balerinává? Az Andelim Portré fotósarkában Kulcsár Melinda megörökíti a pillanatot!

Az egészen aprókat a Babasarokban Albert Nóri várja babajátékokkal.

A színpadon eközben zenészek és mesemondók gondoskodnak a közönség szórakoztatásáról:

10.00 Az AForce1 Tánc Sport Egyesület bemutatója

11.00 Az Aranykapu Zenekar koncertje Töreky Zsuzsival 1.

12.00 Kajárpéci Vízirevü – Wunderbaum, avagy mesél a spéci erdő – környezetvédelmi előadás

13.00 Cirkuszmesék Füzi Rozi előadásában 1.

14.00 Rudi bohóc előadása

15.00 Az Aranykapu Zenekar koncertje Töreky Zsuzsival 2.

16.00 Cirkuszmesék Füzi Rozi előadásában 2.

17.00 A Somló Banda Binde bácsi Kajárpécen című interaktív koncertje

I. Ménfőcsanaki gyereknap

05. 28., szombat, 9–12 óra

Bezerédj-kastély parkja

9.15 Rudi bohóc műsora

10.00 Manó Swing zenekar gyermekkoncertje és hangszersimogató

Ugrálóvárak, arcfestés, csillámtetkó, lufihajtogatás. Lángos, palacsinta, fagyi, limonádé.

A program ingyenes.

LÉBÉNY

Lébényi Lurkónap

05. 28., szombat, 15 óra

Közösségi ház

15 órától: Egyszer volt… A kiskondás (az Ákom-Bákom Bábcsoport zenés előadása)

16–18 óráig: Édességgyűjtés az udvaron

MOSONMAGYARÓVÁR

Városi gyereknap – Közlekedj okosan!

05. 28., szombat, 10 óra

Flesch-központ

Az idei gyereknap témája a közlekedés. Ezen a napon nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is megmozgatjuk. Lesz egy játékos, technikai akadályokkal tűzdelt kerékpáros ügyességi pálya, amelyen egyszerre több sportoló is tartózkodhat. 3 éves kortól akár 60 éves korig, amatőrtől a gyakorlott bringásig, futókerékpárral, BMX-szel és túrakerékpárral is biztonságosan használható saját, de kölcsönkapott kerékpárral is. Ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, kipróbálhatják a gyerekek a vízicsoppert, amely egy kézzel hajtható műanyag csónak. Felállítjuk újra a ládavasutat. Visszarepülünk az időben, és kipróbálhatjuk Flinstone-ék autóját. Két járgány, bólyákból épített pálya, egy igazi kőkori Forma–1. A nap különlegességei a trükkös bringák, amelyekkel bárki kipróbálhatja, mennyire ügyes a pályán. A veteránjármű-egyesület segítségével egy automobil-kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.

11.00 órától megtekinthetik a Makk Marci közlekedik című zenés, interaktív mesejátékot.

14.00 órától indul a Gurul a város! rendezvény, amely a Flesch-parkolóból indul és ide érkezik vissza.

17.00 órától zenél a Kiflihajó zenekar. A Kiflihajó fedélzetén a jó hangulatról Csücsök kapitány és legénysége gondoskodik változatos zenékkel, interaktív műsorral. A Kiflihajót a zene viszi előre, a gyermekekre mint Kifli-matrózokra pedig sok érdekes feladat és kaland vár.

Természetesen a hagyományokhoz híven lesz arcfestés és csillámtetoválás, finom falatok, és minden, ami a gyermeknaphoz kapcsolódik. Minden program ingyenes. Ha az időjárás nem engedi, hogy a szabadban töltsük ezt a napot, akkor sem kell keseregni, hiszen a programok nagy része megvalósul a Flesch-központban.

LEVÉL

Gyereknap

05. 27., péntek, 8 óra

Több helyszínen

8.00 Gyülekező a „nagy” iskolában

Sportpálya

9.00 Reggeli mocorgó – a levéli focistákkal

9.30 Sportdélelőtt

Kultúrház udvara

12.30 Ebéd

Fagyi a Hidegkő vendéglő és törzsvendégei jóvoltából

A délután folyamán: virgonckodó játszópark – óriásfajátékok, kézművessarok, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, élő csocsó és ugrálóvár, vízipong, aszfaltrajzverseny – téma: kedvenc sportom.

14.30 Az új ügyességi pálya „hivatalos” átadása a játszótéren

15.00 Tűzoltóautó-bemutató

16.00 Kacagó Bábszínház: Madzag Jankó

17.00 Karaoke Party – Jelentkezhetsz egyénileg és csapatban is

19.00 Óvóbácsi Zsongodája

Interaktív buli az egész családnak!

Egész délután: zsíros, lekváros, vajas kenyér, szörp és palacsinta!

Rossz idő esetén a program az iskolában és a kultúrházban lesz.

A rendezvény 20 óráig tart.

HARKA

Gyermeknap

05. 29., vasárnap, 10 óra

Sportpálya

10.00 Gyermeknapi sportdélelőtt

15.00 A Kerekerdő Óvoda műsora

16.00 A Hoffer-zenesuli gyermekzenekarai

17.00 Varga Szabi koncertje (Sztárban sztár +1 kicsi, A Dal 2020 szereplője)

Egész nap dodzsem, körhinta, ingyenes ugrálóvár, árusok, vattacukor, popcorn!

SOPRON

Városi gyermeknap

05. 28., szombat, 11 óra

Kodály Zoltán tér

Vidám színpadi műsor:

11.00 Brass Line rézfúvósegyüttes

12.00 A Pendelyes néptáncegyüttes műsora

12.30 Ebédszünet

14.00 A Vackor együttes műsora

14.00–16.00 Tűzoltó-, rendőr-, mentő-, rabomobil-bemutató

15.00 Kézműves-foglalkozás, arcfestés a sátorban

15.00 Kadnár Melitta Jazz Dance Academy és Lajos Gergely ShopRock műsora

15.30 Köszöntő: Barcza Attila országgyűlési képviselő, Tóth Éva, a Jereván Lakótelep Településrészi Önkormányzat elnöke

15.40 Lufihajtogatás

16.30 A BKS zenekar koncertje

18.00 Zárás

Ezenkívül egész nap csocsó, szumó, ugrálóvár, gladiátor, óriáscsúszda, nagy légvár, fajátékok, lufihajtogatás; valamint játszóház és kézműves-foglalkozások várják a gyerekeket.

Mesés Sopron

05. 28., szombat, 14 óra

Tourinform-iroda

Gyereknapi városnézés családoknak

Sopronhoz kapcsolódó mesék, történetek, érdekességek kicsiknek-nagyoknak, közben játékos feladatokkal.

A Fő téren járva megismerkedünk Sopron keletkezésének legendájával, a Kecske-templom nevének eredetével, a Tűztorony kapcsán a hírhedt tűzvész történetével. Sétálunk a hazánkban egyedülálló Várfal sétányon és megismerkedünk a város alapításáról szóló mondával. Megismerjük a Várkerület egyes szakaszainak történelmi érdekességeit, majd a Bécsi külváros felé vesszük utunkat.

Mesebeli kicsi ház áll a Bécsi utcában, ahol egykor pékmesterek nemzedékei készítették a kenyeret, sültek a kemencében az illatos cipók, készültek a fagyik és sütemények. A Poncichter negyed különleges hangulatú házában kenyeres mesével, szólásokkal fűszerezve ismerhetik kisebbek-nagyobbak, hogyan éltek és dolgoztak egykor a ház lakói.

Találkozási pont: a soproni Tourinform-irodánál (Szent György utca 2.)

Időtartam: 1,5 óra

Lenka és Palkó a Macskakőben

05. 29., vasárnap, 15 óra

Macskakő Gyermekmúzeum

A gyermeknapon Szegedi Katalin gyermekkönyv-illusztrátor lesz a Macskakő vendége!

A neves illusztrátor Lenka és Palkó történetét hozza el a gyerekeknek. A bábos-mesélős előadás a gyermekmúzeum udvarán kezdődik 16 órakor, előtte és utána barkácsolunk a foglalkoztatóteremben. A kézműveskedni szeretők a mese két főszereplőjét készíthetik majd el velünk.

A belépés díjmentes.

A helyszínen a művésznő dedikálja a könyveit, amelyekből vásárolni is lehet.

LÁZI

Gyermeknap

05. 28., szombat

Sportpálya

Programok:

10.00–12.00 között: Arcfestés, csillámtetkó, lovaglás, hajfonás, kézműveskedés.

Egész napos program: kis légvár a kisebbeknek, nagy légvár, mesekörhinta, kisvasút, céllövölde (fizetős).

A délelőtt folyamán a gyermekeknek pizzával és palacsintával kedveskedünk.

NYÚL

Gyermeknap 2022

05. 29., vasárnap, 9.00–20.00

Ady park

09.00 Jóga Lipkovics Gabriellával

10.00 CrossFit- és kettlebellbemutató – Lakatos Attila edző

11.00 Zumbabemutató – Bendes Eszter oktató

13.00 Nyúli mazsorettcsoportok bemutatója (Nyúli Sporttwirling és Mazsorett Egyesület)

14.00 A Pilinszky János Általános Iskola Gyermekkara és a Nyúli Falukórus műsora

15.00 Svihák Oszkár (Balázs bácsi) bohócműsora

15.00 A nyúli önkéntes tűzoltók bemutatója

16.00 A Sziporka együttes gyermekkoncertje

Szabadtéri filmvetítések:

18.00 mesefilmvetítés – Encanto – amerikai animációs vígjáték, kalandfilm

20.00 mesefilmvetítés – Vadlovak – Hortobágyi mese

További programok:

arcfestés, állatsimogató, vendéglátás, kézművesvásár és -foglalkozások, Pannon Víz-kitelepülés, Hungarikum Játszóház a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, Nyúli Értéktár, Fodor Tamás hangszerkészítő műsora

