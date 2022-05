Különleges kocsi Nevadából 2 órája

Ford T-modell – Kalandos úton jutott el Győrig a 95 éves autócsoda - fotók

A napokban mutattuk be a Kisalföldben azt az 1922-es Ford T-modellt, amely az Apor Vilmos püspök életéről szóló filmben is szerepel. A nagycenki autótörténelmi különlegességnek most az Egyesült Államokból Győrbe érkezett „ifjabb”, korszerűbb testvére is, mégpedig az utolsó, 1927-es szériában gyártott járgány. Tízezer kilométeres útját kísérhetjük végig.

Hécz Attila Hécz Attila

Fotó: Huszár Gábor

Fotó: Huszár Gábor

A Ford 1908-ban kezdte el híres T-modelljének gyártását. Az autó több szempontból különleges. Számunkra azért, mert két magyar autókonstruktőr, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett a tervezésében. A megfizethető kategóriára tervezett konstrukció ráadásul első volt a világ autóiparában, amely futószalagon készült. Az utolsó széria 1927-ben gördült le a futószalagról, ennek egy csodálatos példánya nemrégiben érkezett Győrbe. A kilencvenöt éves gépcsoda útját a nevadai Las Vegastól Győrig Éder János autókereskedő egyengette. – A ritkaságot az egyik ügyfelünk találta egy államokbeli aukciós ház kínálatában – mondta a kereskedő. – Ő hatalmazott fel bennünket, hogy egy megadott keretösszeg erejéig vásároljuk meg és szállítsuk haza a T-modellt. Nekünk is nagyon megtetszett a járgány, így amikor a vevő „lélektani határát” túllépte a licitlépcső és ő lemondott róla, törekedtünk a megszerzésére. Ez szerencsére sikerült és következhetett a szállítás megszervezése. Hajóval Rotterdamig A szakember elmesélte, hogy a gépkocsi Nevadától Floridáig az utat szárazföldön, tréleren tette meg, majd Miamiban konténerbe került és kihajózott Európa felé. Két héttel ezelőtt a konténer megérkezett Rotterdamba, ahonnan a vámkezelést követően vasúton Budapestre szállították. Magyar földre elsőként a fővárosban gurult az autó, innen pedig tréler szállította végre célba, Győrbe a T-modellt. – A Ford 1908-as konstrukciójának nagy sikerét elsősorban az egyszerű műszaki, mechanikai megoldásainak, újszerű anyagai- nak és a sorozatgyártás előnyei- nek köszönhette – jegyezte meg a kereskedő. – A száz évvel ezelőtti kocsikban több, a mai járművekben már elképzelhetetlen műszaki megoldást alkalmaztak. Például fék csak a hátsó tengelyen van, bowden helyett mindenütt rudazat végzi a „távmunkát” és az előgyújtás állítása menet közben, kézzel történik. Szintén hiába keresnénk a motortérben a megszokott, hagyományos gyújtótrafót. Egyelőre mi is csak ismerkedünk a technikai megoldásokkal, szerencsére ebben megfelelő, korabeli szakirodalom van segítségünkre.

Különleges kocsi Nevadából Fotók: Huszár Gábor

Csúcsokat döntött A 2,9 literes, 20 lóerős motorral felszerelt Ford T-modellből összesen mintegy 15 millió darabot gyártottak. 1914-ben a Ford több autót készített, mint a világ összes járműgyártója. Az első Fordok végsebessége elérhette a 60–70 km/órát, ami az akkori útviszonyok mellett valóságos száguldozásnak minősülhetett. Csavarról csavarra – Az állapotfelmérés után szépen sorra vesszük az alkatrészek állapotát, javítási lehetőségeit – tette hozzá Éder János. – Muzeális minősítést egyelőre nem fogunk kérni a gépkocsira, de mindenképpen működőképes állapotba hozzuk. Egy ilyen járműnek egyébként úgy a beindítását, mint a vezetését, kezelőszervei használatát külön meg kell tanulni. Szóval rengeteg munkaóra, izgalmas felfedezés áll előttünk. A T-modell további sorsa teljesen nyitott, egyelőre gyermeki örömmel rajongjuk körül.

