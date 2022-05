Az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont vásárlói is segíthették április hónapban az ukrajnai gyermekeket: mindössze annyit kellett tenniük, hogy a vásárlásaik után kapott blokk kódját feltöltötték egy honlapra. Az ÁRKÁD pedig minden feltöltés után 500 forintot adományozott az UNICEF, az ENSZ gyermekalapja számára, hogy a háború miatt veszélybe került gyermekek mindennapi szükségleteit fedezhessék.

A húsvéti rendezvényünk tervezésekor merült fel lehetőségként, hogy csatlakozzunk az UNICEF kezdeményezéséhez. Ezért a csapatunkkal szerettünk volna egy olyan nyereményjátékot létrehozni, amivel nemcsak az ÁRKÁD üzleteit, de egy jó ügyet is támogathatunk. Reménykedtünk benne, hogy minél több vásárlónk tölti fel blokkja sorszámát, hogy mi minél többször 500 forinttal támogathassuk az UNICEF-en keresztül a bajba került ukrán kisgyermekeket. Összességében elmondhatom, hogy jó húsvéti szezont zártunk, így a látogatóinknak köszönhetően 500 000 forint gyűlt össze játékunk keretein belül. Három szerencsés résztvevő pedig egy húsvéti nyereményjátékunknak köszönhetően még vásárlási utalványokkal is gazdagabb lett. Hálásak vagyunk tehát vásárlóink aktivitásáért, mely lehetővé tette, hogy ezt a fél millió forintot adományozzunk az UNICEF részére

– mondta el Róna Bálint, az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont centermanagere.

Az UNICEF a háború sújtotta ország területén és azon kívül is segíti a bajba jutott ukrajnai gyermekeket és családjaikat. Ilyenkor minden forintra szükségünk van, mert a konfliktus elhúzódásával folyamatosan emelkedik azok száma, akik saját erőből nem tudnak gondoskodni a családjukról, egyre több a sérült vagy traumatizált gyermek, egyre több létfontosságú eszköz hiányzik a kórházakból, folyamatosan romlik az emberek hozzáférése az olyan alapvető dolgokhoz, mint az ivóvíz vagy az áram. Szerencsére Magyarországon is egyre többen támogatják az erőfeszítéseinket, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani. Ezért volt nagy öröm számunkra az is, amikor az Árkád Győr jelezte, hogy különleges húsvéti akciót indít

– mondta el az adományozás kapcsán Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az UNICEF adatai szerint február 24-e, az orosz-ukrán háború kitörésének napja óta 4,5 millió gyermeknek kellett elhagynia az otthonát, közülük 2 millióan Ukrajnán kívül, 2,5 millióan pedig belső menekültként Ukrajnában várják a háború végét. A segélyszervezet az adományokból orvosi eszközöket, gyógyszereket, kötszereket szerez be, tiszta vizet és higiéniás eszközöket juttat az érintett családoknak, és élelmiszerrel, meleg ruházattal, takaróval segíti a fedél nélkül maradt, óvóhelyre kényszerült gyermekeket.