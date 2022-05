– Az eltávolítással nem szabad késlekedni. Sokszor tapasztalom, hogy a bátortalanság és a bizonytalanság miatt értékes órákat veszítenek az emberek. Rengeteg a tévhit a kullancsokkal kapcsolatban, az egyik ilyen, hogy attól tartanak, bent marad az állat feje. Ettől nem kell félni, ha le is szakad a fejrész, az majd távozik magától.a Lyme kór kórokozója a rovar bélrendszerében található – magyarázza a doktornő. Kézzel, csipesszel, van, aki cérnával távolítja el a kullancsot. A módszer mindegy, a lényeg a gyorsaság és a határozottság.

– Patikában többféle kullancs eltávolító eszközt is be lehet szerezni, ezek közül a legnépszerűbb a műanyag csipesz, amit fertőtlenítő tisztítás után többször is lehet használni - mondta dr. Várnagy-Szabó Rita a győri Patikaplus Gyógyszertár vezetője. - Egyetértek a doktornővel, az idővel nem szabad játszani. Minél hamarabb vesszük ki a kullancsot, annál nagyobb az esélye, hogy nem kapunk el semmilyen fertőzést.

Oltásokkal a vírus ellen

Általános tendencia mutatkozik abban is, hogy a szülők inkább a gyermekeiket oltatják be, magukra nem gondolnak.

– Fontos lenne, hogy jó példával járjunk a gyerekek előtt ebben is. A vírusos agyvelő gyulladás ugyanúgy veszélyes a felnőttekre, mint a gyerekekre, mégis azt tapasztalom, hogy a szülő csak a gyermekének kéri a vakcinát - mondja Balog doktornő. - Fontos tudni, hogy ha kullancs volt bennünk, akkor legalább egy hónapot várni kell az oltóanyag felvételével, egyébként az év bármely szakában lehet kérni, de leginkább szezon előtt szoktuk javasolni.

Az orvosi javaslat a patikákig májusra "jut el", ekkor vásároljuk a legtöbb oltóanyagot.

– Február, március környékén kezdik keresni az emberek a védőoltást, ilyenkor viszont megháromszorozódik a forgalom- tette hozzá dr. Várnagy-Szabó Rita. - Az ellátással nincs gond, egy készítménynél tapasztaltunk 1-2 napos csúszást.

Megelőzés riasztóval, ruházattal

A doktornő és a patikus is kiemelte a megfelelő ruházat kiválasztásának fontos szerepét.

– Zárt ruha, hosszú nadrág, zokni, kalap- ezekkel tudunk a leghatékonyabban védekezni- mondja dr. Balog Judit.- Az úgynevezett szafari kalap lehajtható fülei plusz védelmet biztosítanak.

Dr. Várnagy-Szabó Rita elmondta azt is, hogy a riasztó szerek közül a legkedveltebb spray-k közül érdemes azokat választani, melyek egyszerre tartják távol a szúnyogokat és a kullancsokat is, és a hatóidejük a leghosszabb.

Fotó: Csapó Balázs

Háziállatainkra is oda kell figyelni

A kullancsok a talajszinttől nyolcvan centis magasságban mozogva keresik a gazdatestet. Nem szeretik a napfényt ezért keresik a sötétebb helyeket, így a hajas fejbőr, hajlatok átvizsgálása mindenképpen ajánlott. Ugyanez igaz a házikedvencekre is, séta után mindig alaposan nézzük át a bundájukat. A játszótereken ugyanúgy előfordulhatnak kullancsok, mint bárhol a szabadban.

Bevizsgálás saját kérésre

Bár a kullancsfigyelo.hu adatai szerint a rettegett Hyalomma kullancsból eddig mindössze kettőt találtak az országban, s egyiket sem emberben, sokan aggódnak. A köznyelv "csíkos lábú" kullancsként emlegeti, ezt a szokásosnál nagyobb méretű, pók szerű, jellegzetes pirosas sávozású lábairól azonnal felismerhető egyedet, mely a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is hordozhatja. A kisgyermekes szülők között, internetes fórumokon rendszeresen visszatérő kérdés, hogy a kiszedett kullancsot érdemes-e bevizsgálásra küldeni, s hogy mi ennek a menete.

Több magán laboratóriumban is elvégzik a térítéses vizsgálatot, de patikában is kapható kullancs bevizsgáló szett.

– Borítékostul adjuk a szettet, ami részletes leírást és a kullancs tárolására alkalmas fiolát tartalmaz - mutatta az Istenhegyi Géndiagnosztika csomagját a patikavezető. - A vizsgálat a Lyme-kórt okozó borrelia baktériumot mutatja ki. Átutalással kell kiegyenlíteni a vizsgálat díját, majd postára adni a mintát a vizsgálatkérő lappal együtt, melyben a csípés idejére és földrajzi helyére is rákérdeznek.

Itt fontos megjegyezni, hogy a szakemberek nem javasolják a kullancs vizsgálatát, mert nagy az átfertőzöttség és az, hogy a belőlünk kiszedett kullancsban a Lyme-kór kórokozóját igazolták még nem jelenti azt, hogy mi is megfertőződtünk, hiszen ennek az esélye fertőzött kullancs esetén is csak 2%. A kullancs ilyen jellegű vizsgálata csak fokozza az indokolatlan antibiotikum használatot, feleslegesen terhelve meg szervezetünket.