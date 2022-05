– Újra kell tanulni az árakat – jelentette ki Talabér Tamás soproni használtautó-kereskedő, aki példákkal illusztrálta állítását. Bizony hüledeznek kollégáival, amikor egy 2011-es Toyota Versóért nyugodt szívvel elkérhető 3 millió, vagy egy 12 éves városi terepjáróért 3,3 millió forint. Talabér Tamás azzal egészítette ki, hogy a Sopron környéki vevők továbbra is a 10–12 éves alsó- és középkategóriás kocsikat keresik, az egyszerű benzinmotorosakat. – Nyugat-Európában is sokkal drágábbak a használt autók, ráadásul az euró-forint árfolyam is más, mint korábban. Nehéz behoznom autót, például a kedvencemből évek óta nem sikerült – elemezte lapunknak Talabér Tamás.

– Mi külföldről hozzuk, és nagyon nehezen szerezzük be az autókat, mert ott is hamar eladják őket, méghozzá jobb áron, mint amennyiért nálunk kelnének el – árulta el a Kisalföldnek egy neve elhallgatását kérő mosonmagyaróvári kereskedő. – A háború, a csiphiány és még ki tudja, milyen okkal magyarázva, de kevés az új autó, átlagosan másfél évet kell egyre várni. Így nem lehet kielégíteni a keresletet, amely pedig érdekes módon kisebb, mint a járvány alatt volt.

Elviszik a románok, bolgárok

A mosonmagyaróvári kereskedő a napokban adott el egy Toyota Corollát, amelyet a tulajdonosa 2019-ben 9 millió 600 ezerért vett, most pedig 10 millióért passzolt tovább. A szakember úgy fogalmazott: az sem volt normális, hogy néhány éve egy 20 ezer euróért vásárolt új Volkswagen Passat két év múlva csupán 12 ezret ért. A véleménye az, hogy talán most lendül vissza az a bizonyos inga. Azt a kevés használt autót, amit Nyugat-­Euró­pában eladásra kínálnak, felvásárolják a románok, bolgárok.

Öregedő autópark

Tavaly 818 ezer tulajdonosváltással rekordot döntött a használt autók piaca, és az idei első negyedév további 12 százalékos emelkedést hozott. Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője kiemelte: 221 ezer kocsi cserélt gazdát az első negyedévben, azaz az év végére akár a 900 ezret is elérheti a tranzakciók száma. Hangsúlyozta: egyre kevesebb mind az újonnan meghirdetett szalon­autó, mind a minőségi használt autó a piacon, így a hirdetések között is. Újra növekszik a hazai járműpark átlagéletkora, amely 2009-ben 10,8 volt, ma már 15 év (részleteket lásd a táblázatban). Szerinte az árak emelkedése is tartós tendencia maradhat. Míg 2020-ban még a koronavírus vetette vissza az eladásokat, tavaly és idén már a szállítói kapacitások, amelyek továbbra is akadoznak. Véleménye szerint minél hamarabb vásárolunk autót, annál jobban járhatunk, de semmiképpen sem szabad átlendülni elkapkodott pánikvásárlásba. Minden esetben érdemes a kocsi múltját és a járművet is alaposan átvizsgálni, mivel napról napra egyre drágább portékáról van szó.

Három év alatt kétszeres ár

A Használtautó.hu közlése alapján a tavalyi árakhoz mérten, modelltől függően, 10–28 százalékos áremelkedés tapasztalható. Általánosságban elmondható, minél népszerűbb egy modell, annál jelentősebb a drágulás. Már nemcsak az igaz, hogy egy 2–3 éves autó akár újkori ára felett adható el, hanem az is, hogy vannak olyan 5–7 éves modellek, amelyek többet érnek, mint új korukban. Egy ötéves Audi A4-es ma kétszer annyiért – 8,8 millió forintért – kelhet el, mint három éve, amikor átlagosan 4,38 millióért meg lehetett venni (tegyük hozzá: ebben az infláció is szerepet kap). Felmérésük szerint az idősebb autóknál nem ilyen drasztikus az áremelkedés, de nagyjából minden modellnél az látható, hogy úgy öregszenek, hogy közben drágulnak.

Próbavásárlás. Márciustól szeptemberig vizsgálja a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását a használtautó-keres- kedésekben a szakhatóság. Az ellenőrzések a fogyasztói panaszokban is jelzett problémák feltérképezését szolgálják, a tájékoztatási kötelezettségek megfelelő teljesülését kérik számon. Az egyik megyei kormányhivatal az akció részeként a hazai hatósági gyakorlatban először egy komplett gépkocsit próbavásárol majd.