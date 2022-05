További programokért keresse fel gyűjtőoldalunkat >>

GYŐR

Családi Kerékpártúra

05. 28., szombat, 9.00–18.00

Győr–Dunaszeg–Ásványráró

A túra Győrből, a Jedlik híd egyetem felőli oldalától, az Erzsébet-emlékműtől indul, kb. 40 km.

Az első állomás Dunaszeg, ahol megnézhetjük, hogyan hajtották a gulyát eleink. Utána továbbtekerünk Ásványráróra, ahol a zárások világában a természet hétköznapjaiban merülhetünk el a madarak énekével, a víz csobogásával.

A csapathoz az útba eső településeken is be lehet csatlakozni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell. A túra könnyű, családbarát.

Indulás: 05.28., 9.00, Győr-Révfalu, Erzsébet-emlékmű

A rendezvényen mindenki saját felelősségre vesz részt! Bukósisak erősen ajánlott, a KRESZ szabályainak betartása kötelező.

LÁZI

Családi Falunap

05. 28., szombat, 11 óra

Sportpálya

Falunapi programok:

11.00 Koszorúzás a Hősök Terén

13.30 Testvértelepülési megállapodás ünnepélyes aláírása

14.00-tól bográcsos ebéd (szarvas- és marhapörkölt)

Szabadtéri színpad:

16.00 A Répa-retek-mogyoró együttes gyermekműsora

16.45 Rolandó bűvész

17.30 Karsai–Krasznai duó

18.15 Lorigó csapat

19.00 Aradi–Varga Show!

20.00 KvintOperett Gála

Majd egy rövid szünet után karaoke és diszkó Tóth Attila vezetésével hajnali 2-ig.

FERTŐRÁKOS

Punnany Massif koncert

05. 27., péntek, 20 óra

Barlangszínház

Szulák Andrea koncert

05. 28., szombat, 20 óra

Barlangszínház

Mesteremberek

05. 29., vasárnap, 20 óra

Barlangszínház, nagyszínpad

Aranyosi Péter önálló estje.

MEZŐÖRS

Családi Pünkösdváró vigasságok

05. 28., szombat, 9 óra

Művelődési központ

Programok:

9.00 Kapunyitás, főzőállások elfoglalása

10.00–10.30 Szabó Gyula, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnökének és Patakiné Tóth Szilvia, a Magyar Műhely ÁMK intézményvezetőjének megnyitóbeszéde

10.30–11.30 A Magyar Műhely ÁMK diákjainak néptáncbemutatója

11.30–12.30 A Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület bemutatója

13.15–14.00 Az Ifjú Tehetségek Program fotókiállításának megnyitója

14.00–15.00 Cimbaliband-koncert – a kelet-európai életérzés népzenével, modern stílusban

15.00–16.30 Pünkösdi királyválasztó és pünkösdi menyecskeválasztó próbák dr. Potyondi Ákos vezetésével

16.30–17.15 Hamza Viktória szabadidomító lovas bemutatója

17.15–18.00 Krekács Zoltán solymász bemutatója

18.00–19.00 Varga Gábor Jazz Trio-koncert

19.00–20.00 Eredményhirdetések

20.00–21.00 Szarka Gyula Kossuth-díjas előadóművész és zenekarának Ének a konyhából című koncertje

22.00 Kapuzárás

Kísérő programok:

9.00–15.00 A Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület sátra

9.00–19.00 Civil szervezetek és települések bemutatkozó standjai

9.00–19.00 Népi játszóház

9.00–19.00 Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület Fiatal Tehetségek Programjának kiállítása

15.00–19.00 Csatárjáték az Országos Baranta Szövetség közreműködésével

ÉCS

Családi nap

Coop bolt mögötti tér

Écs Polgárőr Egyesület családi napja.

Programok:

14.00 Megnyitó

16.00–17.00 Kocsis Dénes musicalénekes előadása

Dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes

Fatime Tánciskola táncbemutatója

Az Écsi Pump Track Pálya ünnepélyes átadója

Kerékpárosok, gördeszkások ügyességi bemutatója, májusfa kitáncolása, écsi néptánccsoport, Nyúli Borbarátok, polgárőrkutyás bemutató, Tatanka Racing Team és Stelvio Project, tábortűz.

Főzőverseny az „Écsi Vándor Fatányér” díjért. Győrsági rózsafánksütés és -kóstoló. Szörpök, kézműves termékek bemutatója, kóstolója, vására.

Rendőrségi technikai eszközök bemutatója. Rendőrautó-, tűzoltóautó-, polgárőrautó- és tűzoltóbemutató.

Egész nap: Mobil KRESZ-park, KRESZ-teszt, könyvszobrász, ugrálóvár, kosaras hinta, lovagoltatás, arcfestés, csillámtetkó, kézműves-foglalkozások.

Balázs bácsi, Dimenzió táncegyesület latintánc-bemutató, régiós lovas polgárőr találkozó, nagyabonyi testvértelepülés részvétele.

LÉBÉNY

II. Lébényi Térségi Népzenei Találkozó

05. 27., péntek, 16 óra

Közösségi ház

Közreműködnek: Csiripiszli Énekegyüttes és Citerazenekar, Ribizli Énekegyüttes, Miklósi Énekes Pacsirták, Aranymálinkó Énekegyüttes és Citerazenekar, Lébényi Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, Csikvándi Fehér Akác Énekkar és Citerazenekar, Lébény, Mosonszentmiklós, Rábacsécsény népzenésznövendékei.

Hősök napja

05. 29., vasárnap, 10.30 óra

II. világháborús emlékmű

Hősök napja városi megemlékezés.

A megemlékezésen közreműködik a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar.

A koszorúzás az I. és II. világháborús emlékműnél, végül pedig Poppr Emil sírjánál történik a római katolikus temetőben, ahol lehetőség nyílik az emlékezés és a tisztelet virágainak elhelyezésére.

JÁNOSSOMORJA

Az én Jánossomorjám kiállítás

05. 26., csütörtök, 18 óra

Városi könyvtár

Fotókiállítás-megnyitó és díjátadó.

Nyárköszöntő koncert

05. 27., péntek, 19 óra

Millenniumi park zenepavilonja

A Jánossomorjai TérZene rendezvénysorozatban a Canto Excolo Kamarakórus nyárköszöntő koncertje – válogatás a kórus legkedvesebb dalaiból.

Dartsverseny

05. 28., szombat, 15 óra

Balassi Bálint Művelődési Ház

32. Jánossomorjai Darts Verseny 501DIDO amatőr egyéni.

A versenyen részt vehetnek amatőr játékosok, szabadidőkártyás játékosok.

Játéknem: 501DIDO amatőr-egyéni. Nevezés: 14.30, kezdés: 15.00.

Érdeklődés: 06-70/944-2009 Kajtár György, e-mail: [email protected]

NAGYSZENTJÁNOS

IX. Nagyszentjánosi Nagy Antal Fogathajtó Emlékverseny

05. 29., vasárnap, 7 óra

Sportpálya

CAN-C kategóriás Gy-M-S megyei és OB-pontszerző verseny egyes-, kettes- és póni kettesfogatok részére.

Versenyszámok: kétfordulós akadályhajtás összevetéssel és vadászhajtás.

Tervezett versenyidőrend:

7.00 Fogatok érkezése, fogadása

8.00 Nevezés, állatorvosi vizsgálat

9.00 Technikai értekezlet, pályabemutató

10.00 Polgármesteri köszöntő

10.15 A verseny kezdete

14.30 Megemlékezés Nagy Antal sírjánál, koszorúzás

Pályabemutató, vadászhajtás, ünnepélyes eredményhirdetés.

HARKA

Fúvósfesztivál, falunap

05. 28., szombat, 11 óra

Sportpálya

11.00 Harkai Fúvószenekar

12.00 Weinrose együttes

13.00 Hanság Big Band

14.00 MH 25. Klapka György Lövészdandár Helyőrségi Zenekar – Tata.

17.30 Music and more – zenés ráhangoló

18.00 Szeniortánccsoport

19.00 Elismerések átadása

19.30 Bluesmen at trend

21.30 Sipos F. Tamás

22.00 Retró diszkó (DJ Seat the belt)

Egész nap dodzsem, körhinta, ingyenes ugrálóvár, arcfestés, árusok, vattacukor, popcorn.

MOSONMAGYARÓVÁR

A dzsungel könyve

05. 28., szombat, 18 óra

05. 29., vasárnap, 15 és 19 óra

Flesch-központ

A dzsungel könyve című musical a Theatrum ad Flexum előadásában. 2014-ben mutatták be először a mosonmagyaróvári közönségnek, egy hosszabb kihagyás után a nagy érdeklődésre való tekintettel a társulat ismét műsorára tűzte Kipling csodálatos művét, melyet Dés László, Geszti Péter és Békés Pál alkalmazott színpadra. A produkcióban közreműködik a fiatalokból álló Ars Longa Theatrum és a Flexart Dance tánccsoport.

Gurul a város

05. 28., szombat, 14 óra

Flesch-parkoló

Gyülekező a Flesch-központ parkolójában.

Útvonal: Károly utca–Mosonyi Mihály utca–Aranyossziget utca–Magtár utca–Szent István király út–Soproni utca–József Attila utca–Hild János tér–Töltés utca–Bauer Rudolf utca–Fertő sor–Alkotmány utca–Barátság utca–Cseresznyés utca–Huszár Gál utca–Tesco körforgalom (Királyhidai út)–Szekeres R. utca–Lomb utca–Pacsirta utca–UFM Aréna–Pozsonyi utca–Béke utca–Ujhelyi utca–Várallyai utca–Halászi út–Nőszirom utca–Tündérfátyol utca–Tűzliliom utca–Csermelyciprus utca–Kálnoki utca–Kiserdő utca–Károly utca

Nyárhívogató dalostalálkozó

05. 29., vasárnap, 17 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

Meghívott kórusok: Evangélikus kórus (karvezető: Káléné Takács Erika), Halmos László Énekegyüttes, Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkör (karvezető: Marquetantné Wagner Ilona), Horvát Nemzetiségi Énekkar (karvezető: Kiss Veronika), Lajtha László Vegyeskar, (karvezető: Wenczlerné Csiki Ilona), Lipóti Vegyeskar (karvezető: Szabóné Papp Zsuzsanna), Mosoni Nepomuki Szent János-plébániatemplom Szent Cecília Kórusa (karvezető: Gulyás Klára), Szűz Mária Királynő és Szent Gotthard-plébániatemplom Szent Krisztina Kórusa (karvezető: Szalainé Sándor Katalin), Vissz-Hang Vegyes Kar (karvezető: Kiss Veronika és Szodfridt Gyula). A műsort megnyitja: dr. Iváncsics János alpolgármester úr. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÖTTEVÉNY

Csiripiszli Fesztivál

05. 28., szombat, 13 óra

Sportpálya

Gyerekprogramok 13 órától: légvárak, népi játszótér, arcfestés, gyerekműsor.

Fellépők: Színjátszó csoport Dunaszegről, öttevényi óvodai néptánccsoport, öttevényi iskolások néptánccsoportja, Aranymálinkó gyermek- és ifjúsági együttes, Cserók néptáncegyüttes, Rezeda népzenei együttes, Dunaszeg, Hosszúék, CsabimegaTomi zenekar.

A néptánccsoportokat Németh Dénes és zenekara kíséri.

Este 20 órától Korda György és Balázs Klári, Mongoose zenekar hajnalig.

Kézművesprogrammal kedveskedik nekünk Ambrus Attila (Whiskys).

Bonszai- és kaktuszkiállítás

05. 28–29., 9 óra

Győri u. 3.

Kiállítás, vásár. Ingyenes szaktanácsadás, gyermekfoglalkozások

A belépés ingyenes!

DUNASZEG

Szigetközi Gulyahajtás és Szigetközi Szatyor kirakodóvásár

05. 28., szombat, 10 óra

Morotva-tó

2 év kihagyás után 2022-ben végre ismét lesz Szigetközi Gulyahajtás!

Ezúttal a Szigetközi Szatyor Alapítvánnyal karöltve kerül megrendezésre az esemény.

A kistermelői és kézművesvásár 10.00–17.00 óráig tart.

SOPRON

Vas-Villa' családi kerékpártúra

05. 29., vasárnap, 9 óra

Vas-Villa' udvara (Dózsa u. felől)

Útvonal: Sopron–Fertőrákos–Balf–Sopron (27 km)

Nevezési kategóriák: egyéni, családi

Nevezés: személyesen a helyszínen, 8.00–8.55-ig

Nevezési díj: 500 Ft/fő, ill. család

Indulás: 9.00

Hitelesítőhelyek: Fertőrákos: Puskás sörkert, Balf: Weninger pincészet, Fricikli kerékpárbolt

Beérkezési határidő: 11:30 (szintidő: 2,5 óra)

A távot sikeresen teljesítők sorsoláson vesznek részt. Sorsolás 11:30-tól.

Értékes nyeremények – hegyikerékpárok, sportszerek, ajándéktárgyak

A túra eső esetén június 5-én lesz megtartva. A közlekedési szabályok betartása kötelező!

A 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kísérő felügyelete mellett indulhatnak.

Fejvédő viselése ajánlott! Nem verseny, hanem kerékpártúra!

Örökkék ég a felhők mögött

05. 29., vasárnap, 18 óra

Szent Margit-templom

Irodalom és zene Istenre hangol. Hangolódjunk közösen! Vallomás helyett hitvallás – Orbán Júlia versmondó műsora

Közreműködik: Marics István – orgona, Visi Katalin – ének

NYÚL

Falunap 2022

05. 28., szombat

Ady park

11.00–12.00 Az Aranykapu zenekar koncertje, Mesebeli csillag című előadás

13.00 Ünnepélyes megnyitó

13.30–14.00 A Borbarát Dalkör 25 éves ünnepi műsora

14.30–15.00 Pörneczi Attila/Lázin Bea – irány az Orfeum – operettműsor

16.00–17.30 Intermezzo Latin Club-koncert

18.30–20.00 A Konyha együttes koncertje

21.00–22.30 Freddie zenekaros koncertje

23.30–01.00 Az Aurevoir. zenekar koncertje

További programok:

arcfestés, állatsimogató, vendéglátás, kézművesvásár és -foglalkozások, Pannon Víz- kitelepülés, Hungarikum Játszóház a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, Nyúli Értéktár, Fodor Tamás hangszerkészítő műsora.