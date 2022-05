Gazdaság 4 órája

Benzinkúton kérdeztük autósok véleményét - Nem szeretnének ezerforintos benzint

Az Európai Unió hat hónapon belül szeretné megszüntetni az oroszországi kőolajimportot, az év végére pedig a finomított olajtermékek importját is - mondta csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ha Magyarország nem kaphat haladékot arra, hogy a meglévő szerződései keretében továbbra is vásárolhasson orosz nyersolajat, az idehaza újabb árrobbanáshoz vezethet. Az üzemagyar ára elérheti akár a literenkénti 800-1000 forintot is. Benzinkúton kérdeztük autósok véleményét.

Felvételünkön Tüske Márk kútkezelő. Fotók: Huszár Gábor

– Azt gondolom, előbb-utóbb megszüntetik az árstopot és az üzemanyag ára magasra szökik. Taxisofőrként átlagban napi 150 kilométert, hétvégenként akár 500 kilométert is vezetek, így különösen érzékenyen érint, úgymond húsba vágó az üzemanyagár drágulása. Harmincnégy éve taxizom, nem lenne jó, ha utasok híján fel kellene adnom az állásomat, az ezerforintos literár már szinte vállalhatatlan lenne – mondta Berki Sándor taxisofőr. Berki Sándor taxisofőr. – Többnyire elektromos autóval közlekedem, így mondhatnám, hogy engem kevésbé érint az üzemanyag- ár. Ennek azonban ellentmond, hogy éppen az imént kaptam értesítést, mely szerint az elektromos töltés ára 100-ról, 135 forint/kW-ra emelkedett. Szóval elektromos autósként nekem is számolnom kell a folyamatos drágulással, amit a szankció csak tovább növelne. Remélem, hamarosan normalizálódik a helyzet – fogalmazott Bodor Gergő vállalkozó. Bodor Gergő vállalkozó – Én dízelautóval közlekedem, amelynek üzemanyaga egyébként már drágább a benzinnél. Ugyan körülbelül napi 50 kilométert utazom, de a munkám miatt nagyon érzékenyen érintene egy nagyobb drágulás. Drágább üzemanyaggal jóval kevesebb autó lenne az utakon, ha pedig kisebb a forgalom, kevesebb a törés és a karosszériamunka is. Ha a szankciók miatt elérné az ár a rebesgetett ezer forint körüli összeget, az mindenkinek hatalmas pofon lenne – vélekedett Kocsis György karosszérialakatos. Kocsis György karosszérialakatos

