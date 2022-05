Moliére utolsó művét, A képzelt beteget Zakariás Zalán a színház művészeti vezetője álmodja újra színpadra, az író előtt tisztelegve, születésének 400. évfordulója alkalmából. Majd a Győri Balett, Velekei László Peer Gynt című koreográfiáját mutatja be. Az Ármány és szerelem romantikus drámáját Ivan Urivsky, ukrán rendező viszi színre. Ezt követi a már említett Oliver! és a Rigoletto Molnár Levente vezető bariton főszereplésével. Silló István a győri teátrum zenei vezetője reméli, hogy a herceg szerepére kiválasztott külföldi tenorista is végül játszhat, jelenleg Kijevben gépfegyverrel a kezében harcol - tudtuk meg.

Szász János rendezésében láthatjuk még, Móricz Zsigmond, Barbárok című bűnügyi színműjét, ami egyben egy győri ősbemutató is lesz. Bakos-Kiss Gábor rendezésében a közkedvelt, nagyoperett, A víg özvegyet is válthatnak majd jegyet, Zavaros Eszterrel a főszerepben. Másfél év után végre bemutatják a Kisfaludy teremben az Esőembert, a címszereplőt Posonyi Takács László alakítja. Januárban szintén a Kisfaludyban láthatják a bérletesek Mindenkinek mindene - Apor Vilmos életrajzi drámáját, aminek ősbemutatója idén június 24 és 25-én lesz a Káptalandombon. Az újranyitott Padlásszínház is kecsegtet új előadással, méghozzá két színésznő: Szina Kinga és Mózes Anita mutatja be az egyfelvonásos drámát, a két színésznő párbaját, az Erősebb-et, amit szintén Zakariás Zalán rendez.

A Vill-Korr Sulibérlet három előadást kínál, az egyik Tom Sawyer kalandjai lesz, Karácsony Gergely főszereplésével. Majd Móczár Bence színész, és új társulati tag íróként és rendezőként mutathatja meg magát Jakabak című humoros darabjával. Kszel Attilát az álhírek elterjedése ikhlette meg, így született meg Hanyistók című, helyi törtéenetek alapuló írása, aminek főszerepelője Hajdu Tibor lesz.

A sajtótájékoztató végül A víg özvegy operett ikonikus részletével zárult, Zavaros Eszter előadásban.