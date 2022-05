A Széchenyi István Egyetem győri kampuszától alig néhány száz méterre található a Kálóczy téri vízitelep, amely a magyar evezősport legújabb kori sikereinek meghatározó helyszíne. Itt dolgozik Alföldi Zoltán, aki 2014 óta edzősködik Győrben, és nagy szerepe van abban, hogy a szakosztály történetének legeredményesebb időszakát éli. A Magyar Evezős Szövetség éves díjátadó gáláján Alföldi Zoltán a 2021-es év legjobb edzőjének és a legjobb utánpótlásedzőjének járó címet is megkapta.

„Objektív szempontok szerint, a versenyeken nyújtott eredmények alapján ítélik oda az elismerést, ezért büszkeség számomra, hogy már hetedszer érdemeltem ki ezt a megtisztelő címet” – mondta el Alföldi Zoltán. A tavalyi évre visszatekintve kifejtette, 2021-ben is kitűnően teljesítettek sportolói, köztük a Széchenyi István Egyetem hallgatói is. A legnagyobb siker a felnőtt Európa-bajnokságon született, ahol Szabó Bence a klub 145 éves fennállásának első Európa-bajnoki aranyérmét szerezte meg. A szintén széchenyis Fehérvári Eszter az olimpiai pótkvalifikációs versenyen lett hatodik, míg az U23-as világbajnokságon és az U23-as Európa-bajnokságon is ötödik helyet szerzett. Szigeti Roland ugyancsak a GYAC sportolója és az egyetem hallgatója, aki a világkupa minden állomásán részt vett, és egy alkalommal döntőbe jutott.

Az edző, Alföldi Zoltán mindössze hétéves volt, amikor elveszítette édesapját, és 19, amikor egy súlyos betegség egy évre ágyhoz szögezte. Mint mondta, ezek nagyon nehezen feldolgozható krízisek voltak az életében, de olyan elszántságot és kitartást adtak neki, amely alapjaiban változtatta meg gondolkodását. Betegsége miatt két év kihagyást követően orvosai tiltása ellenére tért vissza a sportághoz, és újra országos bajnokságot nyert. Vallja, nemcsak a test, de a lélek edzése is fontos, a testnevelő tanári diplomája mellett ezért végezte el a pszichológia, illetve a sportpszichológia szakot is. Időközben sportkommunikációs és evezős szakedzői képesítést is szerzett, jelenleg a sporttudományokkal kapcsolatos PhD-képzés doktorandusza.

„A folyók városában a hallgatók is szívesen ragadnak lapátot” – vallja a Széchenyi István Egyetem oktatója. Fotó: Májer Csaba József

„2014-ben a szakág vezetői invitáltak Győrbe, ahol igazi sikertörténetnek lehetek a részese. A GYAC evezős szakosztálya mára kétszáz fős tagsággal rendelkezik, és mintegy százhúsz sportolója a hazai és nemzetközi versenyek rendszeres résztvevője” – emelte ki az edző. Hozzátette, az elmúlt nyolc évben hétszer a győri klub lett az ország legeredményesebb egyesülete, az előtte lévő 135 évben ez egyszer sikerült. „A Széchenyi István Egyetemmel nyolc éve kerültem közelebbi kapcsolatba, amikor a hallgató sportolókkal megcéloztuk az egyetemi világ- és Európa-bajnokságot, illetve az Universiadét. Azóta több elsőséget is szereztünk ezeken a világversenyeken” – idézte fel Alföldi Zoltán, aki három éve már az egyetem testnevelőjeként is dolgozik, az evezős kurzust vezeti, amelyen rengeteg fiatal szerette meg a sportágat.

„A hallgatókkal először az evezős ergométer használatát ismertetjük meg, ezután tanmedencében eveznek, végezetül pedig túraevezős hajókkal szelik a Mosoni-Duna hullámait. Aki elvégzi a kurzust, legalább annyira megtanul evezni, hogy a Bledi-tó közepére bátran csónakázhat, megkérni a barátnője kezét” – jegyezte meg viccesen. A kurzusnak azonban komolyabb eredményei is vannak, hiszen az ergométeres Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB) eddig maximálisan nyolc széchenyis hallgató és oktató indult el, az idén ez a szám elérte az ötvenet, a Fix10 evezős MEFOB-on pedig három – egyenként 11 fős – egység képviseli az egyetemet. „Az evezés világszerte népszerű sport, ezért nemzetközi hallgatóink is aktívan kiveszik a részüket az eredményekből. Az ergométeres MEFOB-on tizenkét, az evezős MEFOB-on pedig tíz külföldi hallgató tagja a csapatnak” – emelte ki Alföldi Zoltán.

És hogy mit hoz a jövő? A szakember szerint még több munkát, és remélhetőleg a 2021-es évihez hasonló sikereket. Az egyetem evezős élsportolói harcban állnak az Európa- és világbajnoki szereplésekért, ifjúsági Eb következik, melyen a válogatott magját a győriek alkotják. Az U23-as világversenyekre is zajlik a válogató, és az olimpiai reménységek versenyén is több győri sportoló érdekelt. „Szeptember első hétvégéjén hosszú évek után újra egyetemi Európa-bajnokságot rendeznek, amelyen hat-nyolc fős csapattal szeretnénk részt venni, remélhetőleg a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak remek szereplésével” – tekintett a következő feladatok elé az év edzője.