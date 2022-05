„Engem Németországból csábított ide a Széchenyi-egyetem, s Bambergből nézve is lenyűgöz az az infrastruktúra és felszereltség, amit a győri egyetem kínál a hallgatóknak. Kapcsolata az Audival szintén példás, jó lenne ilyen cégnél elhelyezkedni a jövőben. Megdöbbentett a minőség, amit Győrben tapasztaltam” – mondta el érdeklődésünkre a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület közreműködésével megvalósuló exkluzív programról Nagy István, az Andrássy Universität képzésének hallgatója, akit tizenkét tagú delegációval együtt látott vendégül a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungaria Zrt.

A kétnapos szakmai program során a fiatalok betekintést nyertek a műszaki tudományok terén élen járó győri egyetem és a világ egyik legnagyobb autógyártójának közös kutatásaiba. Az Audi győri gyárának látogatása során megismerkedtek a legmodernebb járműipari gyakorlatokkal is.

A program megnyitóján dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, egyben a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület elnökségi tagja, köszöntötte a nemzetközi delegációt a Széchenyi István Egyetemen, s kötetlen beszélgetésre invitálta a hallgatókat.

„Nemcsak fontosnak tartom a német–magyar kapcsolatokat, hanem hiszek is ebben. Hazánk és egyetemünk akkor lehet versenyképes és sikeres a jövőben is, ha a nemzetközi térben élő együttműködéseket épít. Fontos célunk, hogy az itt tanuló fiatalokat és oktatókat összekapcsoljuk a német hallgatókkal is, s olyan személyekkel, intézményekkel, amelyek támogatják a Magyarország és Németország közötti kapcsolatok fejlesztését és kiszélesítését” – fejtette ki érdeklődésünkre dr. Knáb Erzsébet, miért gondolja lényegesnek, hogy a Magyar–Német Ifjúságért Egyesülettel és az Audi Hungariával közösen hívják fel a programon részt vevő hallgatók figyelmét a jövő mobilitásában rejlő lehetőségekre és a Győrben elérhető egyedülálló képzési palettára.

Az utóbbival kapcsolatban hozzátette: a Széchenyi István Egyetemen számos német–magyar együttműködés és kutatási projekt valósul meg, ami abból is adódik, hogy a győri intézmény szoros, több mint tíz évre visszanyúló partnerkapcsolatban áll hazánk egyik legnagyobb vállalatával, az Audi Hungariával.

A kuratóriumi elnök azt is elárulta, már zajlanak a tárgyalások arról, hogy – az egyesült államokbeli University of Rhode Islanddel közösen kialakított amerikai–magyar MBA-programhoz hasonlóan – német–magyar oklevelet nyújtó képzést is indítson a Széchenyi István Egyetem.

A győri egyetem működési modelljéről, képzési portfóliójáról, múltjáról és jövőképéről szóló bemutatójában dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi rektorhelyettese hangsúlyozta, hogy a Széchenyi-egyetem mintegy 13 ezer hallgatójával Magyarország 65 felsőoktatási intézménye közül a hetedik legnagyobb. Mint mondta, az intézmény négy oktatási és kutatási központtal rendelkezik, Győrben, Mosonmagyaróváron, Zalaegerszegen és Budapesten.

„Büszkék vagyunk rá, hogy intézményünket 2022-ben a világ legjobb egyetemei közé sorolják a QS World University Rankings 801–1000. helyén” – emelte ki.

A delegáció a programon személyesen is megismerkedett a győri egyetemen található egyedülálló laboratóriumokkal és infrastruktúrával. Amint az a Széchenyi-egyemen meghallgatott előadások után láthatóvá vált, manapság egyre több szó esik a járműipari fordulatban rejlő lehetőségekről, amelyeknek az önvezető autóktól az etikán át, az elektromobilitásig számos vetülete van. A szakmai program másnapján pedig a vendégek azt is megnézhették, ezekkel összefüggésben milyen fejlesztéseken dolgoznak az Audi Hungaria szakemberei.

„A program felülmúlta az elvárásaimat, különleges szakemberektől nagyon sokat tanultam a mobilitás jövőjéről. Meglepett az a professzionális fúzió, ami a német gyár és a magyar egyetem, az Audi és a Széchenyi között kialakult, s amiből hallgatóként, illetve munkavállalóként is rengeteget lehet profitálni” – összegezte a veszprémi Janka Júlia, aki úgy érzi, továbbtanulás szempontjából őt igazán megszólította a Széchenyi-egyetem, és elvarázsolta Győr városa is.