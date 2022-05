Népes és szerető családja van a farádi Major Jánosnénak. Panni néni hét gyermeket nevelt fel, született tizenkilenc unokája és huszonegy dédunokája. A família a napokban gyűlt össze – ha nem is teljes létszámban –, hogy felköszöntse a nagymamát. Panni néni ugyanis 85. születésnapját ünnepelte. Meglepetéspartit szerveztek neki a gyerekek. – Azt hittem, csak magunk leszünk, aztán az unokámék elvittek egy étterembe. Mind ott voltak, az egész család. Óriási meglepetés volt, nagy öröm – újságolta el élményeit a Kisalföldnek.

Hosszú életéről is beszélt, és kiderült, voltak nehézségei, a sors nemegyszer megpróbálta már. Édesapja fiatalon meghalt, a Don-kanyarban esett el, hősi halált halt. Édesanyja így magára maradt négy gyermekével.

– Ő nevelt fel bennünket, nem volt egyszerű életünk. Dolgozott szegény édesanyám éjjel-nappal. Mezőgazdasági munkát vállalt, de volt egy kis háztáji földünk is. Mi meg segítettünk neki, hiszen akkoriban a gyerekek sem maradtak ki a munkából. Sokat kapáltunk a földeken, volt, hogy egész napra elvoltunk. Négyen voltunk testvérek, sajnos már csak én vagyok, a többiek mind elmentek – kesergett.

Major Jánosné Panni nénit 85. születésnapján ünnepelték.

Panni néni fiatalon férjhez ment, párja a téeszben, az állattenyésztésben dolgozott, ő pedig háztartásbeliként ellátta a ház körüli munkát, az otthoni gazdaságot és persze a gyerekeket, akik sorban érkeztek. – Munkára neveltük őket, tisztességgel helytállnak, szakmája lett valamennyinek – mondta. Amikor fiai, lányai felnőttek, az óvodában helyezkedett el dajkaként.

– Kilenc és fél évet dolgoztam ott, életem legszebb évei voltak. Nagyon szerettem a gyerekek között és ők is ragaszkodtak hozzám. Még most, ennyi év után is megismernek a régi kis ovisaim. Férjem tizennyolc évvel ezelőtt meghalt. Azóta egyedül élek, de nem vagyok magányos. Mindig jön hozzám valaki a családból. Az ilyen ünnepi alkalom, amikor mind együtt vannak, persze ritka. Hiszen hatvannégyen vagyunk a szűk körben is. Karácsonykor is szakaszokban látogatnak meg. Várom őket mindig. Olykor elszomorodom, mert ekkora családban bajok is előfordulnak. Öt éve elvesztettem az egyik lányomat, négy hónapja pedig egy menyem ment el. De igyekszem azért a jó dolgokra gondolni többet. Teszek-veszek a ház körül, igaz, a kapálást hanyagolnom kell, mert az már megvisel. Ez egyébként most meglátszik az udvaromon, de remélem, a nyárra leszek olyan erőben, hogy megcsinálom. Mindennap főzök a magára maradt fiamnak, és így telnek a napok – vázolta mai életét Major Jánosné.

Születésnapján sokan felköszöntötték, a közösségi oldalon keresztül kapott jókívánságokat, amiknek nagyon örült. Panni néni összegzésként még megjegyezte: a küzdelmek és szomorúságok ellenére szép életet tudhat maga mögött, és az időskor is bőven ad neki okot örömre. Például boldogan várja újabb két dédunokájának megszületését, és az is megfordul a fejében, hogy az ükmamiságra is esélye van. Hiszen legidősebb dédunokája elmúlt már húszéves…