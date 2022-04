- Miniszter úr, kezdjük látogatásának apropójával: mit szól a Káptalandomb fejlesztéseihez?

- Én a kamillusokhoz jártam, de a bazilikában bérmálkoztam, még Pápai Lajos volt a püspök. Hatalmas dolog, hogy a székesegyház felújítása ilyen ütemben zajlik, remélem, hogy ez lendületet ad az egyházi turizmusnak. A kincstárban pedig kivételes, világszínvonalú kiállítás nyílt, ezekkel a győri bazilika szintet lépett.

Nem adjuk fel nemzeti érdekeinket

- Az országgyűlési választások eredménye a kormányzati munka megerősítése is. Ez szintén igaz a külpolitikára, vagy éppen ez ad lehetőséget a hangsúlyok átrendeződésére?

- Történelmi jelentőségű választás volt, amelyet rendkívüli körülmények között rendeztek, hiszen a szomszédban háború volt. Mi ezen a választáson arattunk történelmi győzelmet: egyetlen párt vagy pártszövetség sem kapott demokratikus választáson Magyarországon ilyen sok, 3 millió 60 ezer szavazatot. Soha ennyi képviselőnk nem volt az országgyűlésben: 135 -, ami a következő időszakra kényelmes kétharmadot jelent. Ez különösen azért fontos, mert nehéz időszak jön a háború és annak politikai, diplomáciai, gazdasági és energetikai következményei miatt. Nagy lesz a nemzetközi nyomás rajtunk, hogy ne ragaszkodjunk olyan mértékben a nemzeti érdekeinkhez, mint eddig. Mi azonban nem adjuk fel nemzeti érdekeinket, a választópolgárok döntése pedig világosan mutatja, hogy ez az ő elvárásuk is. Két világos alternatíva volt: mi a békét és a biztonságot, az ellenfél pedig a háborúba való belesodródás esélyét kínálta. Vagyis a választás eredménye úgy is felfogható, mint a szuverén magyar külpolitika megerősítése, ahol a döntéseket mi hozzuk, nem Brüsszel, Berlin vagy Washington.

- Marad külügyminiszter?

- Ezt majd a miniszerelnök úr dönti el, és majd ő is jelenti be.

Nem egyszerű a függés megszüntetése

- Létezik olyan helyzet, amikor hazánk feladja eddigi álláspontját akár a fegyverszállítmányok átengedése, akár az energiaszektort érintő szankciók terén?

- Nem. Nem engedhetjük meg, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát. Nézze, az Oroszországból származó kőolajnak való kitettségünk 65 százalékos, a földgáznál 85 százalékos, és ez nem változtatható meg egyik napról a másikra. Ha fizikailag szeretnénk csökkenteni a függőséget, az is minimum 4-5 év, és akkor még ennek az áráról nem is beszéltünk. Csöveket kell építeni, új gázmezőket felfedezni, növelni az LNG-kikötők kapacitását (cseppfolyósított földgáz - a szerk.). Ezek nem rajtunk múlnak. Amit lehetett, már megtettünk. Összekötöttük magunkat a környező országokkal, nagy kapacitású csatlakozókkal kiépített földgázszállítási útvonalunk van a hétből hat szomszédunkkal.

- Mennyi gázra van szükségünk?

- Az ország éves fogyasztása 10 milliárd köbméter, ebből 8,5 milliárdot importálunk. Ha valaki ezt nekünk odaadja egy alternatív forrásból, akkor léphetünk tovább. A földgáz- és kőolajellátás fizikai kérdés, nem filozófiai vagy politikai. Vagy van üzemanyag az autóba, vagy nincs. Vagy van fűtés, vagy nincs. Vagy van az ipar működtetéséhez energia, vagy nincs.

Munkát ajánlunk a menekülteknek

- Az egész világban az árak elszabadulását látjuk, magas inflációt. Meddig tartható nálunk az élelmiszerek és az üzemanyagok árstopja?

- Először is azt nézzük meg, hogy ezek az intézkedések segítették-e a magyar családokat. A válasz egyértelmű: igen. A rezsiköltségek, a kamatok, az élelmiszer- és benzinárak féken tartása több mint négy százalékkal, körülbelül négy és féllel csökkentették az inflációs mértéket. Majd ha közeledik a stopok lejárati ideje, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet és milyen intézkedések segíthetnek a családokon.

- Sok háborús menekült érkezett már eddig is a régiónkba is. Mit kezdhet velük az ország, a régió?

- Először is szögezzük le: ezeknek az embereknek joguk van itt lenni, hiszen a szomszédos háborúból jönnek. Ezért mindenkit beengedünk és ellátunk. Aki pedig hosszú ideig maradna, annak munkát ajánlunk, mert a menekülteknek is az a legjobb, ha segély helyett munkából élnek meg. Szerződést kötöttünk az ország egyik legnagyobb munkaerőközvetítőjével, amely minden dolgozni akarót regisztrál, míg a másik oldalról már több mint 150 cég jelezte igényeit. A kettőt pedig igyekszünk párosítani.

- Vagyis térségünkbe is jöhetnek a dolgozni vágyók.

- Most beszéltem a polgármester úrral, Győrben jelenleg mintegy háromszáz menekült él, akiknek mind ajánlunk munkát, gyermekeiknek pedig iskolát, óvodát.

Új beruházás érkezhet Győrbe

- Győr és környékére az autóipar és beszállítóinak túlsúlya jellemző. Van-e tervben ennek megváltoztatása és a hagyományos, esetleg nőket nagyobb arányban foglalkoztató cégek betelepítése?

- Sok autóipari beszállítónál jártam Magyarországon, a nők mindenhol meghatározó létszámban vannak jelen. A türelmükre, az állhatatosságukra, a kifinomultságukra, a pontosságukra nagy szükség van, hiszen nagyok a minőségi elvárások. Magyarországon az autóipar vezető szerepet játszik, és így is marad, hiszen az autóipar forradalmi megújuláson megy keresztül, és ennek a megújulásnak a beruházásai is érkeznek hozzánk. Ezekért nagy a verseny, mi is hajtunk értük. Győr esetében is tárgyalunk egy új beruházásról, amely már az autóipar új korszakára vonatkozik, és amelyben szükség lesz a női munkaerőre is.