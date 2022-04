Az új évad repertorárja igen színesnek ígérkezik. Műsorra tűzik A képzelt beteget, az Esőembert, az Ármány és a szerelem romantikus drámáját, és a Mindenkinek mindene című életrajzi drámát is. Bemutatják a családi musicalt, az Oliver!-t, és a Barbárok című bűnügyi színműt is. A Győri Balett pedig több új produkcióval is készül, a bérletesek a Peer Gynt-et nézhetik majd meg.

