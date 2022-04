A négy restaurátor-szakirány: a festő, a kőszobrász, a faszobrász és a műtárgyakkal foglalkozó szakemberek folyamatosan dolgoztak a templomban. Húszan általában a helyszínen, ugyanekkora csapat a műhelyekben. Utóbbiakban végezték el a farestaurátori munkák többségét, például a káptalani sekrestye bútorzati munkálatait. A falfestményeket nem tudták elvinni a bazilikából, így azokat helyben kellett restaurálniuk. Érdekesség, hogy az 1970-es évek elején fiatalként dolgozott a székesegyházban Nemráth Péter, aki most is részt vett a tanácsadásban. Emellett jelen volt az akkor huszonéves Gyöpös Miklós is, aki 1980-ban végzett restaurálást a bazilikában. Most ismét a karzati boltozaton dolgozhatott.

– Érdekes volt a főoltárkép helyszíni restaurálása is. Nem gyakori manapság, hogy a helyszínen, a templomban kell elvégezni egy hatszor három méteres felület felújítását. Volt ugyan terv rá korábban, hogy kiviszik a templomból, végül itt maradt. Az oltár mögött egy fóliaműtermet alakítottunk ki, és állványról történhetett zavartalanul a felújítás – tette hozzá Gyarmati András.

Hamarosan befejeződnek a munkálatok. Vannak azonban olyan részek, amelyekhez az állványoktól eddig nem tudtak hozzáférni. Ezek elsősorban a karzat részei és a karzat alatti terület, ahol munka vár még a szakemberekre. Itt elsősorban márványutánzatú festést végeznek, és zajlik már az új orgonaház kialakítása is. Hátravan még az oltárok visszaöltöztetése, a mellékoltárokra hamarosan visszakerülnek a díszített képek, az aranyozott szobrok és az elkészült faragványok is. A teljes átadást nyárra várják majd a szakemberek.