A kerékpáros turizmus évek óta egyre népszerűbb, 2018-ban már többen választották ezt a nyaralási formát, mint a buszos utakat. A koronavírus-járvány következében pedig még többen pattantak nyeregbe.

Az országban már több helyen, köztük Sopronban is remekül működik a kerékpárosbarát szolgáltatásokat összesítő rendszer. Most a Szigetközben és Győr környékén is – egészen Pápateszérig – szeretnének hasonló összesítést csinálni.

– Hogy mitől lesz kerékpárosbarát egy hely? Olyan apróságok is számíthatnak, mit például hogy tudnak pumpát, egy-két szerszámot biztosítani az arra járó bicikliseknek, vagy épp nem néznek csúnyán a kerékpárosra, ha ingyen szeretne vizet kérni a kulacsába – kezdte a program helyi koordinátora, Laposa Tibor. – A cél a környék kerékpáros turizmusának fellendítése, ami mind az idelátogatóknak, mind pedig a helyi vállalkozóknak előnyös. Számos település nyert különböző pályázatokon kerékpárvásárlásra pénzt, és most keresik a lehetőségeket, hogyan használják ki a meglévő eszközöket.

Szomszédos országokban már évek óta működik sikeresen hasonló hálózat. A kerékpárosbarát vendéglátóhelyek, panziók vagy épp boltok felkerülnek egy applikációba, és a területen járó turisták ezen keresztül egyből látják, hova érdemes betérniük. A hazai programot a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség fogja össze.

A Győr környéki kezdeményezés nagyon szívélyes fogadtatásban részesült. A még szélesebb körű együttműködés érdekében a héten egy workshopot is tartottak. Az eseményen a csatlakozni vágyó helyi panziók és hotelek vezetői mellett turisztikai fejlesztésekkel foglalkozó cégcsoport képviselői és számos település polgármestere is részt vett a Szigetközből és a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet vonzáskörzetéből.

– Alig egy hónap alatt már több mint ötvenen csatlakoztak a rendszerhez, mára szinte szájról szájra terjedt a hír. A térségben számos remek, kerékpárosokat segítő kezdeményezés van, de úgy látom, ezek sokszor egymástól elszigetelten működtek. A projekt célja az is, hogy ezeket a lehetőségeket összekapcsoljuk, és egyfajta hálózatot hozzunk létre, amin keresztül a turisták még több információt kaphatnak a szolgáltatásokról, szálláslehetőségekről, éttermekről és helyi látnivalókról – mondta Laposa Tibor.

Gangel Marcell, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség kerékpáros turisztikai szakértője előadást is tartott a helyi szolgáltatók és önkormányzatok képviselőinek.

– Egy kerékpáros turista akár 20–30 százalékkal is többet költ, mint aki más járművel érkezik. Emellett az is igaz, hogy a biciklis turisták keresik a minőségi szolgáltatásokat és a kulturális lehetőségeket. Kulcskérdés azonban, hogy ezt be tudják építeni a kerékpáros útvonaltervükbe. Különösen kedveltek a víz mellett haladó szakaszok, ezekből a térségben egyre több van. Ha a szolgáltatók látnivalókat, útvonalakat tudnak ajánlani, az nagyon csábító a biciklivel érkező vendégeknek – részletezte az előnyöket és a lehetőségeket a szakértő. Emellett kiemelte az infrastruktúra és tömegközlekedés fontosságát is, valamint hogy hogyan lehet a kerékpárosbarát hálózatba bekapcsolódni. Ezt követően egy workshop keretén belül sok hasznos információval és ötlettel segítették egymást is a résztvevők.