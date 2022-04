Leírhatatlan érzés legjobbnak lenni

Sporttörténelmet írt a Sopron Basket női csapata azzal, hogy első magyarként nyerte meg az Euroligát. A zöld-sárgák ötödször jutottak a Final Fourba, és most Isztambulban mindenkinél jobbak voltak. Érthetően hatalmas ünneplésben részesültek a tegnapi hazaérkezéskor a csapat tagjai. Közülük a sikerkovács Gáspár Dávid edzőt, Fegyverneky Zsófia csapatkapitányt és a saját nevelésű Czukor Dalmát kértük meg, értékeljék az eredményt, és mondják el, milyen érzések kavarognak bennük.

Tömeg fogadta a győztest

Euforikus hangulat járta át a soproni Novomatic Aréna környékét, ahol több száz ember gyűlt össze, hogy köszöntse a nyertes csapatot. Miután rend­őri kísérettel megérkezett a csapat tagjait szállító busz, a tömeg egyszerre szólalt fel és egy emberként zengte: „Hajrá, Sopron!”

A köszöntőn beszédet mondott Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője, aki elmondta, hosszú út vezetett idáig.

– Az idei szezonban sorsfordító találkozó Kurszkban történt, amikor egy rendkívül nehéz mérkőzést nyertünk meg az orosz sztárcsapat ellen. Utána is nehéz mérkőzéseink voltak, végül pedig az ikonikus mérkőzésen sikerült megszerezni a magyar kosárlabdasportnak és Sopronnak az első Euroliga- győzelmet – mondta el az ügyvezető. Hozzátette: a győzelem kulcsfontosságú eleme volt az a hit, ami körülvette a csapatot.

Az ünnepségen Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is gratulációját fejezte ki.

– Túlzás nélkül lehet állítani, hogy sporttörténeti sikert értek el a lányok! Nemcsak a soproni kosárlabda történetében, hanem a magyar sport tekintetében is – emelte ki a város első embere.

Feldobta a lányokat a hangulat

Magyar edzőként az első magyar csapatot vezette a csúcsra Gáspár Dávid.

– Hogy látja utólag, jó volt, hogy a Diósgyőr a bajnoki elődöntőben három mérkőzésre késztette a csapatát, és még hétfőn is bajnokit kellett játszaniuk az Euroliga pénteken kezdődő négyes döntője előtt? – kérdeztük a 40 esztendős szakembert.

– Már a Final Four előtt is felvetődött a kérdés, akkor azt mondtam, majd az Euroliga-­meccsek után kiderül. Nos, most azt mondhatom, jót tett velünk a Diósgyőr, hiszen hétfőn olyan lendületet vettünk, amely kitartott egész héten és Euroliga-győzelemhez vezetett.

– Az ön által említett jó ritmus főleg a remek kezdésben nyilvánult meg, mind az elődöntőben, mind pedig a fináléban. Mennyire volt tudatos, hogy így „megnyomják” az első perceket?

– Cél volt a jó kezdés, mert az olyan önbizalmat adhat, ami kitarthat a mérkőzés végéig. Ez különösen a döntőben volt kulcsfontosságú. Amellett, hogy tényleg önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, ellenfelünket kapkodásra késztette, a kulcsjátékosai nem kapták el a ritmust.

– Ami igazán meglepő volt, hogy tízezer őrjöngő török – és vagy félszáz nagyon hangos soproni – szurkoló előtt ilyen bátran, jól kezdett a csapata. Mit gondol, miért tudta a jó kezdést tökéletesen megvalósítani csapata ilyen légkörben?

– Amikor a döntő előtt beléptem az Ülker arénába, amelyet korábban tele csak férfi Euro­liga-meccseken a tévében láttam, kellemes, jó érzés töltött el. Emellett úgy érzem, a lányokat nem leblokkolta, hanem éppen ellenkezőleg, pozitívan hatott rájuk, szinte feldobta őket, hogy ilyen környezetben, ennyi ember előtt játszhatnak.

– A csoportban a Fener mindkétszer fölényesen, magabiztosan verte a csapatát. Ennek tükrében milyen lélektani munícióval küldte pályára játékosait a fináléban?

– Elemeztük a csoportmeccseket, amelyeken a legkisebb védekezési hibákat is könyörtelenül büntették a Fener sztárjai. A mérkőzés előtt azt mondtuk a játékosoknak: életük legkeményebb meccse következik, amelyen életük legkeményebb védekezését kell nyújtaniuk, támadásban pedig próbálják élvezni a játékot. Ha a csoportmeccseken volt is sok hiba a védekezésünkben, most a döntőn, a legfontosabb meccsen nem nagyon találtam ilyet. Működtek az elvek, nem engedtük a Fener sztárjait, hogy lendületbe jöjjenek, óriási győzelem volt.

– Magyar edzőként az első magyar csapatot ön juttatta csúcsra. Milyen érzés ez a tudat?

– Nagyon jó, felemelő, leírhatatlanul boldog vagyok. A történet azonban nem rólam, hanem a csapatról szól.

A legjobb csapattal ért fel a csúcsra

Fegyverneky Zsófia, a Sopron Basket csapatkapitánya az Euroliga-győzelemmel megkoronázta sikerekben amúgy is bővelkedő pályafutását.

– Több remek együttesben játszott, kiváló játékosokkal szerepelt egy csapatban. Ez a Sopron Basket a legjobb, amelyben valaha is kosárlabdázott?

– Mivel megnyertük az Euroligát, egyértelmű, hogy igen – válaszolt Fegyverneky Zsófia.

– Csapatkapitányként mennyire kellett „kapitánykodnia” a Final Four alatt?

– Abszolút nem élem meg nehézségként, teherként, hogy csapatkapitány vagyok. A négyes döntő előtt azt próbáltam sulykolni a lányokba, hogy olyan lehetőség előtt állnak, amilyen egy pályafutás alatt azért túl sokszor nem adatik meg. Éppen ezért ne idegeskedjék, stresszeljék túl, mert azzal elronthatnak mindent, inkább próbálják meg élvezni minden pillanatát.

– A hét elején még bajnoki, majd pénteken már Euroliga-elődöntőt, vasárnap pedig Euroliga-finálét játszottak – talán mérkőzésről mérkőzésre jobban és jobban teljesítve. Hogy bírták?

– Úgy gondolom, egy Euro­liga négyes döntőben már nem az erőnléti, fizikai, hanem a mentális tényezők számítanak. A fizikai fáradtságot ilyenkor mindenki félreteszi, és próbál minél inkább az adott feladatra figyelni, koncentrálni. Most mentálisan is mi voltunk a legerősebbek.

– Mit gondol, mivel nőttek a mezőny fölé?

– Mint már mondtam, egyrészt a mentális erőnkkel, valamint azzal, hogy csapatként működtünk, és hogy mindkét mérkőzésen negyven percen át maximálisan koncentráltunk.

– Ilyen történelmi siker után mennyire lesz nehéz felpörögni majd a bajnoki döntőre?

– Bevallom, erről még nem esett szó. Ami biztos, most még legalább két napig szeretnénk élvezni az Euroliga-győzelmet.

Figyeltek egymásra

Közel tíz, nagyon fontos percet töltött a pályán az Euroliga döntőjében a soproni együttes saját nevelésű játékosa, Czukor Dalma, akitől aziránt érdeklődtünk: mennyire más ilyen tétmeccsen, majdnem 10 ezer néző előtt játszani, mint pályára lépni egy bajnoki, kupa- vagy Euroliga-csoportmérkőzésen.

– A tét sokkal nagyobb, így érthetően jobban izgultam, mint más mérkőzéseken. Ami nekem a legnagyobb különbséget jelentette, hogy akkora volt a hangzavar, hogy a pályán nem nagyon hallottuk egymást a csapattársakkal, sokkal jobban oda kellett figyelnünk egymásra. Szerencsére ezt is megoldottuk – mondta a soproniak 23 éves válogatott bedobója.