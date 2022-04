PMFC – ETO FC 1-0 (1-0)

Pécs, PMFC Stadion 600 néző. V.: Berényi (Kiss B., Máyer).

PMFC: Bukrán – Marques (Adamcsek 79'), Sági, Rácz, Katona, Kónya, Nikitscher, Futó, Grabant (Hegedűs 46'), Bíró (Tihanyi 65'), Szabó Z. (Zsemlye 65'). Vezetőedző: Vas László.

ETO FC: Fadgyas – Kovács K., Csonka, Kiss M., Bagi, Forgács (Szimcso 73'), Toma, Tuboly (Vernes 65'), Vitális (Berki 79'), Farkas B., Bacsa (Óvári 65'). Vezetőedző: Klausz László.

Gsz.: Bíró (26’).

Klausz László vezetőedző, aki sérülés miatt továbbra sem számíthatott Fodor játékára, több helyen is változtatott a szerdai, Szolnok elleni mérkőzéshez képest. Negyedóra elteltével a hazaiak próbálkoztak egy távoli lövéssel, ám Fadgyasnak nem kellett közbeavatkoznia, a labda elkerülte a kapunkat. A 18. percben Futó hatalmas bedobásába csúsztattak bele az ötösünkön belül, ami nagy veszélyt okozott, kevéssel szállt el a kapunk mellett a labda. Egy perccel később Toma ugratta ki Kovácsot, aki egy az egyben vihette kapura a labdát, ám hosszan tolta meg, így a jó ütemben kimozduló Bukrán be tudta gyűjteni azt. Az ellentámadásból kis híján megszerezte a vezetést a Pécs. Jó tizennyolc méterről Sági ballal engedett el egy lövést, ami a felső lécen csattant. A 26. percben a bal oldalról végezhettek el szögletet a hazaiak, Grabant tekerte középre a labdát, amire Bíró érkezett, és az ötösről a hosszúba bólintott. Fadgyas hiába vetődött nagyot, nem érhette el a pontos fejest 1-0. Két perccel később Kiss M. végezhetett el szabadrúgást távolról, amibe középen nem ért bele senki, így veszélyesen csapódott a hazaiak kapuja elé, Bukrán lábbal tudott hárítani. A 34. percben ismét a pécsiek alakítottak ki helyzetet. Nikitscher érkezett egy visszagurított labdára, amit nem sokkal lőtt a kapunk fölé. Öt perccel később Vitális passzolt Tubolyhoz, fiatal játékosunk egy szép csellel becsapta védőjét, majd a kapu fölé lőtt. Az első félidő vége egyértelműen a miénk volt, többször is a pécsiek kapuja elé tudtunk kerülni, ám gólt nem sikerült szerezni, így egygólos pécsi előnnyel vonulhattak szünetre a csapatok. Hét perc telt el a második játékrészből, amikor Farkas B. a szögletzászlónál szerzett labdát, amivel be tudott menni a kapu előterébe, majd az oldalhálóba lőtt. A 62. percben Nikitscher távoli bombája után kellett Fadgyasnak bravúrral védenie a bal sarokba tartó labdát. A 72. percben Toma lépett ki szépen a védők között, majd esett el véleményes szituációban a tizenhatoson belül, ám a játékvezető sípja néma maradt. Az eset után a labda ott maradt még Óvári előtt, ám szélsőnk lövését védte Bukrán. Tíz perccel később, szép támadás végén Óvári éles szögből leadott lövése kevéssel ment el a pécsi kapu előtt. Ezután már komolyabb helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki, így hiába tett meg csapatunk mindent az egyenlítésért, a kapuba nem sikerült betalálni, maradt az 1-0

- írják a klub beszámolójában.

Klausz László: - Sajnos megint kikaptunk egy pontrúgás után, de abban látom a hibát, hogy a tizenhatos környékén nem voltunk elég agilisak. A második félidőt megint szinte végig ott töltöttük, de nem tudtunk akár egy lepattanóból gólt szerezni. Keresztbe lőtt labdáink voltak, amik kevéssel mentek el a támadóink és a kapus között, ezekből gólokat kell szerezni. Emellett volt egy tizenegyes gyanús szituáció is, de ma sajnos nem voltunk olyanok a kapu előtt, mint legutóbb a Szolnok ellen.