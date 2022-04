A háború poklából főként idősek, nők és gyerekek menekülnek. Többségük Nyugat-Európába tart, de jelentős azoknak a száma is, akik Magyarországon várják meg a harcok végét.

„Eddig több mint kétezer ukrán állampolgár adta be menekültkérelmét Győr-Moson-Sopron megyében” – tudtuk meg dr. Kovács Szabolcs rendőr alezredestől, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának vezetőhelyettesétől.

Győr-Moson-Sopron megye és Kárpátalja között a háború kitörése előtt is volt gazdasági kapcsolat: távoli honfitársaink és nyugat-ukrajnai szakmunkások is találtak nálunk megélhetést. Így a háború elől menekülők most itteni családtagoknál, munkaadóknál próbálnak letelepedni, ameddig a harcok véget nem érnek.

Fotó: Nagy Gábo

„A regisztráció Győrben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Szövetségi utcai győri központjában történik. Az elektronikus adatrögzítést követően minden kérelmezőnek személyesen is meg kell jelennie a hatóság előtt. Ujjnyomatot veszünk, fotót készítünk és igyekszünk minél több segítséget, információt nyújtani” – hangsúlyozta dr. Kovács Szabolcs. A kérelmeket a fővárosban bírálják el; a dokumentumok átfutási ideje átlagosan 30 nap. A kérelmek között akadnak különleges esetek; például két teljes ifjúsági focicsapatot is befogadtak már a régióban. A háború elől menekülők nem a vámosszabadi menekülttáborba kerülnek.

Mindenki szállását rokonoknál vagy munkaadóknál intézik első körben, illetve a megyei katasztrófavédelem is segít fedélt keresni.

Fontos cél az is, hogy a gyerekek a tanulmányaikat mielőbb folytathassák, a szülők pedig munkát találjanak.

Fotó: Nagy Gábor

„Örömteli, hogy a magyar társadalom összefogása a háború kitörése után több mint két hónappal is kitart. Erre nagy szükség van, hisz folyamatosan érkeznek hozzánk most már tengerparti településekről, kelet-ukrajnai régiókból is. A Vöröskereszt, a Győri Egyházmegyei Karitász és Máltai Szeretetszolgálat fogja a családok a kezét, segítenek, hogy egyről a kettőre léphessenek ebben a borzalmasan nehéz helyzetben” – tudtuk meg.

A jó szándékról sokat mond: a Széchenyi-egyetem két hallgatója hetek óta önkéntesként egyengeti a menekültek útját a győri idegrendészeti köz­pontban.

Kérdésükre szintén elhangzott: nem sokan, de páran menedékes papírokkal a zsebükben visszautaztak Ukrajnába súlyos beteg szüleikhez vagy testvérükhöz.