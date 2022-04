A kedd délelőtti győri közgyűlés elején Markó Ivánra, a Győri Balett alapítójára emlékeztek egyperces néma felállással a képviselők, majd Váczi Attila rendőr ezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője számolt be a szervezet 2021-es tevékenységéről.

A regisztrált bűncselekmények száma az előző évihez képest 3,4 százalékkal csökkent. A város közterületein regisztrált bűncselekmények száma 957-ről 895-re, a kiemelt bűncselekményeké 556-ról 534-re csökkent. Az adatokból kiderül, hogy a kiemelt bűncselekmények száma 1689-ről 1573-ra csökkent. Az elmúlt évben 12 százalékkal kevesebb lopás történt a városban, mint 2020-ban. A személygépkocsi-feltörések száma 39-ről 64-re nőtt, viszont csupán 5 gépkocsilopás történt. Az elmúlt évben 120 testi sértést követtek el, ebből 56 volt súlyos. Határozottan emelkedett azonban a kábítószerrel kapcsolatos eljárások száma. Hatról huszonháromra nőtt a terjesztés miatt indított eljárások száma. Az előző évihez hasonlóan alakult a tulajdon elleni szabálysértés, 798 eljárás indult.

Tavaly 332 személyi sérüléssel járó baleset történt, ebből 9 halálos áldozatot is követelt, összesen 13-an haltak meg. 2021-ben feltűnően sok, 31 ittas személy okozott balesetet. A rend őrei az elmúlt évben 1636 esetben passzív biztonsági eszköz hiánya, 535 alkalommal sebességtúllépés, 225 esetben „tilos jelzésen áthaladás”, 80 alkalommal ittas vezetés, 396 esetben behajtási tilalom, kötelező haladási irány figyelmen kívül hagyása, 2 alkalommal autópálya-leállósáv igénybevétele miatt indítottak közigazgatási eljárást. A bűnmegelőzés, bűnüldözés szempontjából nagy jelentősége van a rendőrség kezelésében lévő, évről évre bővülő kamerarendszernek is. 206 közterületi kamerából 111 mozgatható, 55 fix és 50 rendszámfelismerő segíti az ellen­őrzést. A kapitány beszámolt szerteágazó bűnmegelőzési tevékenységükről, valamint az önkormányzat támogatásával megvalósuló kerékpárjelölő programról is – az adatbázisban már 3014 kerékpárt rögzítettek.