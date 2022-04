Három, különböző területen tevékenykedő vállalkozásnál érdeklődtünk a szomszédunkban zajló háború hatásairól, hogy mit tapasztalnak térségükben.

Elsőként dr. Meleg Norbertet kérdeztük, a legmagasabb ipar- űzési adót befizető mosonmagyaróvári vállalkozás, a Nolato Magyarország Kft. ügyvezetőjét.

Újfajta üzleti környezet

– Közvetlenül a háború miatt a Nolato nem tapasztal alapanyaghiányt, beszállítóink ugyanis nem a háborúval érintett térségekben vannak. A földgázellátás azonban kockázatosabbá vált, és ez érinti a műanyag alapanyagok gyártóit is. A műanyag alapanyagok piacán az elmúlt két évben tapasztalt bizonytalanság emiatt lassabban normalizálódik, az árak így továbbra is magasak maradtak – kezdte beszélgetésünket dr. Meleg Norbert.

Kiemelte: „Az elmúlt két évben – még a háború előtt – a műanyag alapanyagok piacán 40–100 százalékos drágulás következett be, és időről időre kisebb ellátási zavarok léptek fel, komoly, hosszan tartó hiány nem volt. Ehhez mérve a drasztikus emelkedéshez képest most egyelőre inkább csak kisebb emelkedést látunk. Jelenleg nem ismert valós ellátási zavar. Ha ez így marad, akkor még az is előfordulhat, hogy az árak visszatérnek a háború előtti állapotba. Hasonló hatást tapasztalunk az elektromos energia piacán, bár ott az emelkedés még ennél is drasztikusabb volt az elmúlt két évben. Ahogy látszik, a háború vagy a Covid korábban valószínűleg csak felerősítette, felgyorsította az árak emelkedését, de nem a közvetlen kiváltó ok.”

A Nolato ügyvezetője arról is beszélt, hogy alapvetően újfajta üzleti környezetre kell felkészülniük, az elmúlt évtizedek stabil árszintjei, az erőforrások látszólagos végtelensége a múlté.

– Fel kell készülnünk egy mérsékelt inflációra, ellátási zavarokra. A jelenlegi helyzetben egyelőre az autóipar alig termel; amennyiben az visszaállna a Covid előtti szintre, az így megjelenő kereslet tovább bolydítaná az alapanyagok, az energia és a munkaerő piacát is. Úgy gondolom, hogy a fogyasztói szokások az új, magasabb árszintekkel változni fognak, talán ez csök- kentheti az inflációs nyomást és a munkaerőhiányt is mérsékelheti – fogalmazott, meg- jegyezve, hogy arra nem számítanak, hogy a termelés szünetelni fog. Termékeik nagy része ugyanis a krónikus egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódik, aminek stabilan, lassan növekvő kereslete van, a válságok kevéssé hatnak rá, az átmeneti ellátási zavarokra biztonsági készletezéssel készültek, közép- és hosszú távon a kereslet növekedésével számolnak. Megerősítette: a dolgozók munkahelye sincs veszélyben, egyelőre ugyanis mérsékelt munkaerőhiánnyal küzdenek. Sőt, a gyár bővítésén is dolgoznak, 11 ezer négyzetméterrel növelik meg az üzem alapterületét, lehetőséget teremtve a meglévő üzletek bővülésének kiszolgálása mellett orvosi diagnosztikai berendezések alkatrészeinek gyártására, élelmiszer-biztonsági előírásokat megkövetelő termékek előállítására és arra, hogy a cégcsoport Győrben lévő, szilikontechnológiákkal foglalkozó üzemét is Mosonmagyaróvárra költöztessék.

Erőteljes áremelkedés

– Alapanyaghiány jelenleg nincs, azonban az áremelkedés nagyon erőteljes. A 2021-es évhez viszonyítva legalább dupla áron tudunk beszerezni acéltermékeket, a viszonylag stabil 2020-as évi árakhoz viszonyítva a drágulás mértéke négy-ötszörös. Hasonlóan az alapanyagokhoz az energiaárak is drasztikusan növekedtek – vette át a szót Süli Csaba, a Mosonmagyaróváron legtöbb telekadót és jelentős iparűzési adót befizető Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: „Jelenleg van alapanyagunk, van energiánk – igaz, nagyon drágán –, ezért képesek vagyunk dolgozni, a termelés megállításán, leépítésen nem gondolkodunk.”

Süli Csaba arról is beszélt, hogy ukrán munkatársak is több éve dolgoznak náluk Közülük többek feleségét, nagykorú gyermekét, barátnőjét foglalkoztatják most, és lehetőségeik szerint segítenek nekik nehéz helyzetükben.

Küzdenek az alapanyagért

Pausits Valér, a halászi Pausits Verarbeiten Kft. ügyvezető- helyettese érdeklődésünkre elmondta: „Abszolút tapasztalható az alapanyaghiány, az utóbbi hetekben ezzel küzdünk, hogy ki mennyiért adja el a készleten lévő anyagot. Ezek azonnal duplázódtak, sőt jelenleg két és félszeres vagy éppen háromszoros árat kell fizetnünk, a költségek továbbhárítására kényszerülünk.”

A halászi vállalkozás is több ukrán dolgozóval működik közvetetten, azon vannak, hogy megvédjék családjaikat, még akkor is, hogyha emiatt több költséggel fognak üzemelni.