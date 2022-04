Bokodi László 1965-ben végzett órás ipari tanulóként Győrben, a gyakorlatot édesapjától, idősebb Bokodi Lászlótól szerezte. Ahogyan apja a nagyapjától, Bokodi Józseftől. – Atyai nagyapám Vaszarról költözött Tétre – kezdte a beszélgetést Bokodi László. – Az órákhoz ugyan ügyes keze volt, ám a megélhetését cséplőgéppel biztosította. Abban az időben az úgynevezett „parasztórák” voltak divatban.

– Az itt élők jószerivel óra nélkül, a nap állásából is megmondták annak idején, mennyi az idő – jegyezte meg Bokodi László órásmester. – A nagypapa a ma is meglévő órásüzletet 1906-ban nyitotta meg. Édesapám, idősebb Bokodi László a testvére és még másik 12 tanítvány mellett itt leshette el a mesterség csínját-bínját. Az üzletben főként parasztórákat, zsebórákat értékesítettek és javítottak. A nagypapa 1906-tól egészen 1952-ig űzte az ipart, majd 1956-tól fia, idősebb Bokodi László vette át a boltot.

Megjelennek az első magyar és szovjet órák

„A háború után a budapesti Magyar Optikai Művek is elkezdett tányérórákat és vekkereket gyártani, így az országban is fellendült az ipar – mesélte az órás. – Az akkori választék bővült még a gönyűi kikötőből származó, hajósok által »behozott« karórákkal is. Azután a szocialista táborban rengeteg szovjet karóra – Poveda, Rakéta, Csajka, Slava, női Zarja – lett kapható, ezeket javítottuk az üzletben. Édesapám 1972-ig dolgozott órásként, és tanított engem erre a különleges, szép mesterségre.” Bokodi László hozzátette, hogy az édesapja mellett Győrben, a 401-es szakmunkásképző iskolában szerzett tudást, ahol Gerwald József, a híres órásmester tanítványa volt. 1965-ben végzett ipari tanulóként, majd 1972-ig a Győri Finommechanikai Vállalatnál dolgozott. 1971-ben tett mestervizsgát, amely az iparűzési engedély kiváltásához szükséges volt.

Fotó: Nagy Gábor

És beköszöntött a hetet zenélő kvarcórák világa

„A téti üzletben 1972-től ötven éven át tevékenykedtem – jegyezte meg büszkén a mester. – Főként mechanikus órákat javítottam és árultam, ám 1986-ban megjelentek a kvarcórák, így ezek működési elvét is el kellett sajátítanom. Az évezred végére újra divatba jöttek az antik órák – fali- és asztali változatban –, és a zenélő szerkezetűek, amelyeknek nagy csodálattal adózom.”

116 év bölcsessége

Bokodi László az ötven év alatt több mint 25 ezer órát reparált meg. Néhai nagyapja szerint nagyjából annyi ember kell ahhoz, hogy egy órás biztosan megélhessen. A téti órásmesterhez természetesen nagyon sokan jártak a környékről, hiszen legközelebb csak Győrben vagy Pápán javíttathatták elromlott időmérőiket.

„A mai napig szívesen bütykölgetek óraszerkezeteket, még ha csak a magam gyönyörűségére is – tette hozzá az mester. – A legnagyobb élvezetet, a szakmám valódi gyönyörűségét mostanáig ugyanaz adja: megjavítani, ami elromlott, életre kelteni a mozdulatlant.”