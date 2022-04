A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút nagyon komolyan megújult, megszépült az elmúlt években, ennek is köszönhető, hogy mára a térség egyik kiemelt turisztikai látványosságának számít. Az alapító és üzemeltető GYSEV Zrt. nevében mondhatom: büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen színvonalas múzeumvasútat működtetünk, és arra is, hogy ilyen elkötelezett, kiváló kisvasutasaink vannak, akik reményeink szerint egyszer majd a nagyvasúton is teljesítenek szolgálatot

– mondta az átadási ünnepségen Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az átadó ünnepségen részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Csorba János Nagycenk polgármestere is.

A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút rendkívül népszerű: tavaly megdőlt az éves látogatottsági rekord, idén pedig szintén rekordszámú látogató érkezett a kisvasútra a húsvéti szezonnyitó hétvégén. A múzeumvasúton idén 27 kisvasutas teljesít szolgálatot.