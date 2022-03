A köszöntő után Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát beszélt a szerzőről, aki nem csak szerzetes, hanem teológus, és latin-történelem szakos tanár is volt.

- Többször töltött be gazdasági feladatokat Győr életében, és oktatott Sopronban is. Tanítása mellett csendesen foglalkozott tudományos munkákkal, számos cikke, tanulmánya jelent meg folyóiratokban. Munkásságát a történelmi események sora, majd az ideológiai megnyomorította. Jánosi Gyula visszahúzódó, csendes volt. Szellemileg csodálatos elfoglalta magát, majd be látta, hogy abban az időben nagyon publikálni nem lehet – fogalmazott Várszegi Asztrik.

A kilenc fejezetből álló kötetet Csóka Gáspár OSB mutatta be a résztvevőknek, a kézirat sorsát pedig Somorjai Ádám OSB ismertette a résztvevőknek.