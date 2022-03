Idővel azonban balesetveszélyessé vált a létesítmény. Mindennapos történetek keringtek városszerte arról, mennyire csúszik a talaj a párától. A szemközt lévő Barátság Sportpark létrejötte gyakorlatilag végleg „halálra ítélte” a csarnokot, mely sokáig raktérként üzemelt, de a közelmúltban a női kosárlabdázók kapták meg, hogy ismét sporttal töltsék meg az épületet. A tervek szerint nyárra készül majd el az új UNI Győr Akadémiai Központ.

Több mint tíz éve adtuk át az út túloldalán a Barátság Sportparkot, mellyel ez a létesítmény gyakorlatilag funkcióját vesztette. Azóta folyamatosan tárgyaltunk az újrahasznosításról, és nagy örömünkre az élvonalban és a nemzetközi porondon is szereplő női kosárcsapatunk utánpótlása veheti birtokba a megújuló csarnokot, emellett azonban a környék iskolásai, az itt élők is profitálnak a felújításból. Fontos kiemelnem, hogy a zöld területre és a parkolási gondok enyhítésére is odafigyeltek a tervezésnél, így mindenképpen gazdagodik a városrész egy modern létesítménnyel

– mondta Simon Róbert Balázs.

Radnóti Ákos kiemelte: a projekt megvalósítánál alapkövetelmény volt, hogy a környék parkolási helyzete ne romoljon, sokkal inkább javuljon.

Ennek is megfelelnek a kivitelezők, hiszen a mostani negyven parkoló több mint harminc százalékkal bővül. Viszont ami legalább ennyire fontos, hogy a leamortizálódott épület a környék ékköve lesz, mely ugyan elsősorban a kosarasok otthona lesz, de egyéb rendezvényeknek is helyet adhat, ami hiánypótló, mert a városrészben nem nagyon van erre alkalmas helyszín.

– folytatta a városvezető.

Olyan otthont teremtünk az utánpótlásunk számára olyan helyen, mely eddig aktív funkció nélkül volt, viszont most vissza tud illeszkedni a győri sport vérkeringésébe

– mondta Fűzy András, az UNI Győr MÉLY-ÚT NB I-es női csapatának és az utánpótlást működtető Széchenyi Kosárlabda Akadémiának az elnöke.

Ugyanúgy sátras létesítmény épül, de modern, szigetelt és fűthető lesz, azaz a régi problémákkal nem találkozik senki. Hosszában szabványméretű, keresztben pedig további két kosárlabdapályát alakítunk ki. Emellett egy testnevelés- és egy kosarasszertár is rendelkezésre áll. Hatszáz néző befogadására alkalmas lelátót is kialakítunk. Az elképzelések szerint a környező iskolák testnevelés órára igénybe vehetik majd a csarnokot. Lesz konditerem is, hiszen ilyen jellegű képzés is már az utánpótlás-nevelő programunk részét képezi. A csapatok mellett az edzők és a játékvezetők számára is létesülnek öltözők. Ami lényeges még, hogy a parkoló nyilvános lesz, ráadásul bővítjük is, ezzel pedig javul a környék parkolási lehetősége, mely köztudott, hogy komoly nehézséget jelent a lakók számára. Kültéri, B33-as pályát is építünk, szóval a mai kor követelményeinek minden szempontból megfelelő létesítménnyel gazdagodik a városrész.

Ha minden jól alakul, akkor a nyári felkészülést az akadémia korosztályos csapatai már az új otthonukban kezdhetik meg.