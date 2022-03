A nap folyamán átadták új látványosságukat, a kültéri okos játszóteret, ahol a már megszokott trambulin vagy mókuskerék mellett olyan digitális megoldások is várják ezentúl a gyerekeket, mint levegőminőség-mérő vagy telefontöltő okospad. Dőry Tibor, a Mibilis ügyvezetője az átadón megemlítette, hogy örömteli tény, a Mobilis lehetőségei évről-évre bővülnek, újabb és újabb programokkal várják a látogatókat. Kövecsesné dr. Gősi Viktória, az Apáczai kar docense, az egyetem tanárképzési és Módszertani Főigazgatóságának vezetője elmondta, hogy a hely programjaiban egyre markánsabban mutatkoznak meg a Mobilis által képviselt pedagógiai alapelvek, így az élménypedagógia, a digitális és alkotópedagógia. A fenntarthatóságra nevelés szellemében zajló foglalkozások minden korosztály számára elérhetőek. A Széchenyi-egyetemmel számtalan együttműködésük van a kezdetektől fogva, mint például a Kutatók Éjszakája vagy a Gyerekegyetem.

– Tíz éve azzal a céllal jött létre a hely, hogy a járműgyártás, közlekedés, mobilitás világát a laikusok számára is érhetővé tegye, közelebb hozza. Hat-hét éve egy irányváltással természettudományos ismeretterjesztéssel, kihelyezett fizika vagy környezetismeret órákkal a közoktatást is segítjük, azóta órarend szerűen jönnek hozzánk osztályok. A Mobilis unikális - nyilatkozta lapunknak Keszthelyi Bernadett igazgatóhelyettes. Digitális élményközpontjukkal 2018 óta az informatika világát mutatják be a gyermekek nyelvén. A járvány előtti utolsó évben, 2019-ben 26 ezer látogatójuk volt, jelenleg 74 interaktív eszközzel várják a betérőket.