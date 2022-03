Töltéstavai iskolások lepték el hétfőn a Kimba Elefánt Parkot, hogy még nyitás előtt, elsőként próbálhassák ki az Afrikát idéző Kimba Drive-ot. A gyerekek egymás után pattantak be szüleik autóiba, volt, aki egy terepjáró platóján járta be az egzotikus helyszínt. Az autók ablakai lehúzva, répák a kézben, és már indult is a csapat, hogy felfedezze az állatok birodalmát.

A lovak, szamarak, lámák és alpakák mellett, az afrikai állatok is képviseltetik magukat. Számos tevét és dromedárt lehet etetni, a három főből álló elefántcsapat is hétre bővült idén. Az autós túrán túl naponta háromszor elefántbemutató, és újdonságként fókashow várja az érdeklődőket. Az étterem mellett egy hatalmas medencét alakítottak ki lelátóval az oroszlánfóka párosnak. Emellett az apró háziállat sereglet is bővült, valamint az egyik kifutóban ausztrál és benett-kenguruk kaptak helyet.

A hétgenerációs Casselly cirkuszi család tavaly döntött úgy, hogy abbahagyják a turnézást és nyugdíjazzák állataikat. Tizenkét hektárnyi területet vásároltak Töltéstaván, ahol csodálatos környezetet teremtettek minden kedvencük számára, hogy pihenhessenek és élvezhessék az életet. Különleges állataikkal és show-műsoraikkal több millió néző szívét hódították már meg. Most arra törekednek, hogy megmentsenek minden otthonra szoruló állatot, és a lehető legjobb életet biztosítsák nekik a Kimba Elefant Parkban.

Ezúttal Szabó Tünde, a Kimba Elefánt Park titkárságvezetője vezette körbe lapunkat a nyitás előtt a parkban, majd egy szafari túrán is részt vettünk az iskolásokkal, ahová Töltéstava polgármestere is elkísérte a csapatot. Sánkor Károly örömmel vette, hogy a tavalyi sikeres év után újranyit a park, reméli az újdonságokkal együtt még több látogatót vonz majd amiből a település is csak profitálhat.

Az elefántokkal dekorált kapun túl egy hatalmas parkoló, és vidámparki hangulat fogadja a látogatókat. Innen indulhatnak majd április 9-ei nyitás után az érdeklődők a Kimba Drive-ra és a Parkba. Tavaly ugyan ingyenes volt a belépés, idén már belépőt kell fizetnie az érdeklődőknek. Aki csak autóval szeretné bejárni a kifutókat vagy csak a parkba szeretne sétálni, esetleg egyik élményt sem akarja kihagyni, van lehetőség szimpla és kombinált jegyek váltására is. Az autós túrára érdemes már előre jegyet foglalni, mert óránként indítanak meghatározott létszámban turnusokat.

– A tavalyi év legnagyobb sztárjai a három -Tonga, Nanda és Kimba - afrikai ormányos volt, akikkel az ifjabb és az idősebb Rene Casselly vicces trükköket is bemutatott. Ez idén sem lesz másként. Akrobatikus trükkökben, hangos trombitálásban és a végén elmaradhatatlan pancsolásban nem lesz hiány. Az elefántcsorda három afrikai, és egy ázsiai emlőssel bővült. Megérkeztek a zebrák, lámák, alpakák mellé az egy és két púpú patások is, akik érdeklődve figyelik a kerítések mellett haladó, répát kínáló autósokat. A fókák medencéje még épül-szépül, de hamarosan minden a helyére kerül. Kevesebb mint két hét van a nyitásig – mondta el Szabó Tünde.

– Szeretnénk, hogy a látogatók mosollyal érkezzenek és még nagyobb mosollyal távozzanak tőlünk. Igyekeztünk úgy kialakítani a parkot, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig minőségi szolgáltatást nyújtsunk. Amellett, hogy a gyermekek sokat tanulhatnak a nálunk élő vadállatokról, közelről is megismerhetik a többi két és négylábú barátunkat is. A pónilovaglás és az etetés mellett ugrálóvárral, vidámparki körhintákkal, dodzsemmel és játszótér is várja az érdeklődőket. Zoo-csemegével etethetik a látogatók a kecskéket, törpelovakat, lámákat és az egyéb egzotikus állatokat – tette hozzá a titkárságvezető.