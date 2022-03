Aki járt már a bécsi Duna-szigeten, az valószínűleg belefutott már a Reichsbrückénél a Sunken City lokáljaiba, amelyek főleg este telnek meg élettel. A bulinegyed bárjai és lokáljai a 80-as években vették birtokba az árvízvédelmi célból létrehozott Duna-sziget középső részét, a működtetők bérleti szerződése azonban 2022-ben lejár. Mivel a több mint negyven éves árvízvédelmi infrastruktúra felújításra szorul, Bécs városa úgy döntött, hogy ezzel párhuzamosan megújítja a területet és egy újabb – mindenki számára hozzáférhető - szabadidős és pihenőövezetet hoz létre a bécsieknek.

2021-ben kétlépcsős nemzetközi pályázatot írtak ki a terület hasznosításának újragondolására. A cél az volt, hogy kereskedelmi hasznosítás helyett egy természetközeli terület jöjjön létre sok-sok zölddel és fogyasztási kötelezettségtől mentes övezettel. A vendéglátóhelyeket természetesen nem akarták kitiltani a területről, de a városvezetés azt szerette volna, hogy ne ezeken legyen a hangsúly. Helyette olyan új rekreációs terület jöjjön létre, amelyet napközben is szívesen használnak a bécsiek, sőt még télen is.

Copyright: Mostlikely Architecture & Common Space Team

A zsűrit végül a Mostlikely Architecture & Common Space Team tervei győzték meg, amelyek különböző funkciójú területeket ötvöznek a „Soul-Mind-Body” elvét szem előtt tartva. Vagyis a 13 ezer négyzetméteres területen lesznek sportolásra, munkavégzésre, kultúrára és fürdőzésre alkalmas részek is. A függőleges támfalakat zöldterületek váltják fel, amelyeket bárki szabadon használhat, nincs fogyasztási kötelezettség. A part mentén úgy jelölik ki az útvonalakat, hogy akadálymentesen is le lehessen jutni a vízhez, és náddal benőtt öblöket is kialakítanak. A területet behálózó ösvények minden mobilitási formának megfelelnek majd és a biciklisek és gyalosogok sem zavarják majd egymást.

A konkrét kiviteli tervek 2022 őszére készülnek el, a munkálatok pedig 2023 őszén kezdődnek, hogy nyáron a bécsiek még zavartalanul tudják használni ezt a kedvelt találkozóhelyet.