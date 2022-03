Kétszer ad, ki gyorsan ad, tartja a mondás. Különösen igaz ez most, amikor emberek ezrei vágnak neki a világnak otthonukat hátrahagyva, sokszor csak legdrágább kincsüket, gyermeküket ölbe véve, kézen fogva, hogy biztonságba jussanak. Vasárnap este a Farm Tojás kft. bőnyi telephelyére tizennyolcan érkeztek a cég által bérelt buszokkal az ukrán határtól. Így már az előzőleg érkezettekkel együtt huszonhatan érezhették biztonságban magukat.

– Évek óta vannak kárpátaljai dolgozóink. Ők jelezték, hogy a háború miatt többen szeretnének Magyarországra menekülni. A bőnyi telepünkön használaton kívüli irodaépületet alakítottunk át szállásnak, ott helyeztük el őket, de máshol is vannak szolgálati lakásaink – mondta dr. Kertész Tamás ügyvezető igazgató. – Aggódunk a Kárpátalján maradt családtagokért, otthonunkért, de legalább gyermekeink biztonságban vannak. Hálásak vagyunk a fogadtatásért – osztotta meg a Kisalfölddel egy háromgyermekes édesanya, aki párjával, két kislányával és fiával múlt pénteken pillanatok alatt döntött a menekülés mellett Ukrajnából.

– Bár jönnének sokkal többen is, de mivel még nagyon hideg van, már csak 8–10 embert tudunk elhelyezni fűtött helyiségben. A nagyszentjánosi telephelyünkre is jön még egy ötfős család és a Vas megyei telepünkre is érkeznek tízen – vette számba a cég lehetőségeit dr. Kertész Tamás, akitől azt is megtudtuk, hogy a vasárnap érkezett családoknak pizzát rendeltek vacsorára, de ellátásukhoz kaptak tartós élelmiszereket is a környékbeliektől. Mivel konyhával rendelkező szálláson vannak a messziről érkezett vendégek, így lehetőségük lesz maguknak főzni.

Menekültadományok

– Folyamatosan érkeznek az autók. Van, aki egy táska pelenkát, van, aki két matracot hozott. Nagyon jólelkűek és adakozóak a környéken élő emberek, de távolabbról is hoztak adományokat, tartós élelmiszereket is, amiket egy raktárban tárolunk és szükség szerint juttatjuk el az elszállásoltakhoz. A nagylelkű támogatóknak és kollégáimnak is köszönöm az önzetlen, azonnali segítséget. Mivel sok gyerek érkezett, köztük három baba is, számukra tápszer és egyéb babaápolási dolgok is kellenének. A közösségi oldalunkon folyamatosan jelezzük, mire lenne szükség. A menekültjeinknek szánt adományokat a Farm Tojás kft. telephelyére, Bőny-Szőlőhegy, Magyar utca 2. alá várjuk, ahol folyamatos portaszolgálat van – mondta az ügyvezető igazgató.

Rokonok vannak, szállás nincs

– A háború hangulata már egy hónapja a levegőben van, de nem gondoltuk, hogy ez tényleg bekövetkezhet. Múlt csütörtökön tudtuk, hogy indulnunk kell, de a páromnak és a gyermekeknek nincs útlevelük, magyar állampolgárságuk sem. Pénteken húsz perc alatt döntöttük el, hogy nem maradunk – összegzett Oláh Tamás, aki családjával eddig Beregdédán élt, s még az utolsó pillanatokban jöhetett át férfiként, ahogy unokatestvére párja, Horváth Gyula is.

Mindkét családnak vannak rokonaik Budapesten, de ott a szállást nem tudták volna megoldani. Egy barát révén kerültek megyénkbe, s végül ezen ismeretségen keresztül Dallos Tamás fogadta be őket hegyeshalmi otthonába.

– Régóta üresen állt a házunk, amelynek a felújítását megkezdtük: a belső részt korszerűsítettük. Albérlőknek szerettem volna kiadni, de most szívesen segítettem a két családnak – fogalmazott Tamás, aki az üres házba bútorokat, takarókat, edényeket és egyéb eszközöket is szerzett pillanatok alatt.

Elkél a segítség: felvételünkön Gömöry Dóra, Varga Szabina és Németh Balázs. Fotó: Huszár Gábor Forrás: Huszar Gabor

Ha béke lesz, hazamennek

Oláh Tamás és Rácz Jutka három kisgyermeket nevelnek, egy öt- és egy egyéves, két hónapos kislányt és egy hároméves fiút. Örülnek, hogy biztonságban tudják a kicsiket, de aggódnak az otthon maradottakért. Horváth Gyula és Dávidovics Tánja a 14 éves lányával érkezett ide, s mint panaszolták, a 23 éves fiuk otthon maradt, őt különösen féltik, még akkor is, ha kettős állampolgársággal rendelkezik.

– Semmit sem tudtunk magunkkal hozni, minden otthon maradt. Nagyon hálásak vagyunk a segítségért, amit a határon, Budapesten és azóta is tapasztalunk, minden támogatást megkaptunk – mondta Jutka.

Mindkét család azt mondta, ha béke lesz – és bíznak benne, ez mihamarabb eljön –, hazamennek. Addig is, néhány hétig van tető a fejük felett, s úgy néz ki, a férfiak dolgozni is tudnak majd kőművesként.

Ötszáz doboz három nap alatt

Hegyekben álltak kedden a dobozok, a felajánlások egy győri óvoda udvarán, hátsó helyiségeiben. Szorgos önkéntesek szortíroztak, dobozoltak egész nap, hogy aztán eljuttassák őket a határ mellé. Tizenöt autó és furgon telt meg adománnyal három nap alatt, nyilatkozta lapunknak a győri Varga Szabina, aki hat éve támogat rászorulókat civil kezdeményezésként. Az ingajáratban közlekedő autók pedig visszafelé menekülteket hoznak.

A lelkes önkéntesek többek között tartós élelmiszert, ruhát, ágyneműt, vízforralót, pelenkát küldtek az ukrán határ melletti magyar településekre, ezekkel segítve a menekülteket, illetve kétautónyi segélyt Budapestre, szintén a háború elől érkezőknek. Az adományokat cégektől és magánszemélyektől kapták, az egész megyéből, de még Svájcból vagy Ausztriából is volt felajánlás. Mint a főszervező hangsúlyozta, leginkább tartós élelmiszerre van szükségük, zöldségekre, gyümölcsökre, tartós tejre, konzervekre, vízforralóra, mikrohullámú sütőre.

– Mindig találok olyanokat, akik szívesen segítenének és csatlakoznak hozzám. Sokan ismernek, a hírünk elterjedt, és sokan keresnek meg minket, hogy szívesen fogadnának be családokat. Annak külön örülök, hogy több, a háború elején érkezett édesapának már munkát is tudtunk szerezni – említette meg Varga Szabina, aki főállásban esküvőszervező.

A határ menti települések polgármestereivel társa, Gömöry Dóra, az Égig Érő Fa családi napközi vezetője tartja a kapcsolatot, és megemlítik még Krempf Mónika koordinátort. Központi gyűjtőhelyük jelenleg a győr-szabadhegyi intézmény udvara, illetve Sík Sándor képviselő támogatása révén szerdától a győrszentiváni régi mozi helyiségét használhatják raktárnak. Kell is az új hely, hiszen az elmúlt három nap alatt legalább 500 doboznyi adományt csomagoltak be és juttattak el rászorulóknak. Emellett a megyébe érkező menekültek elszállásolásáról is gondoskodnak. Aki keresné, a Facebookon a Győri Önkéntesek oldalon találja meg őket.