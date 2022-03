Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt Steven Spielberg-produkciónak adott helyet az ETO Park – akkor a Halo című videójáték filmes adaptációjának egyes jeleneteit rögzítették –, most pedig ismét nemzetközi filmes csapat érkezett a kisalföldi megyeszékhelyre. Győrben többen találgatták, vajon az Oscar-díjas szupersztár, Mel Gibson is a folyók városába érkezett-e a napokban. Ennek az elképzelésnek az adta az alapját, hogy A rettenthetetlen című klasszikus főszereplő-rendezője valóban hazánkban forgatja a The Continental című minisorozatot, s a hétvégén még egy ismert csopaki pincészetbe is ellátogatott borkóstolóra.

A Kisalföld megbízható forrásból származó információi szerint azonban Mel Gibson nem tette tiszteletét Győrben. Úgy tudjuk, másik amerikai szuperprodukció­nak, a Jack Ryan című akciósorozat új évadjának adott otthont Győr. A film korábbi évadjai az Amazon streamingszolgáltató kínálatában érhetők el. A címadó főhős a mozikedvelőknek ismerős lehet, hisz a ’90-es évektől kezdve a sármos CIA-ügynök bőrébe olyan kaliberű színészek bújtak már, mint Harrison Ford, Alec Baldwin vagy legutóbb Ben Affleck.

A most forgatott sorozatban a 42 esztendős amerikai színész John Krasinski alakítja Jack Ryant; arról nincsenek információink, Krasinski is részt vett-e a győri jelenetekben. Az viszont szinte borítékolható, hogy pörgős, látványos, eseménydús filmnek adott helyszínt a győri folyópart és a vagongyár területe. A Jack Ryan-sorozat egyik producere ugyanis az a Michael Bay, aki olyan akciófilmekkel írta be magát Hollywood történetébe, mint A szikla, a Rosszfiúk, az Armageddon és a Transformers-produkciók.