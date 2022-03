Mint arról már beszámoltunk, a jövőben nem folytatódik az együttműködés az Erste Liga-jogot Győrbe hozó cég és az ETO HC között. A szakítás ugyan csendben történt, de most már forrnak az indulatok. A követ a pocsolyába Ladányi Balázs, a csapat vezetőedzője, a cég egyik tulajdonosa dobta be a Nemzeti Sportnak adott interjújában. Másnap a győri klub közleményben cáfolta a játékosként 227 válogatottságig jutott szakember szavait.

Civil lett Hollandiában

„A fiammal együtt kiköltöztem Hollandiába. Kétkezi civil munkát végzek, hétfőtől péntekig nádtetőket készítünk. Eljutottam egy olyan pontra, hogy inkább teljesen hátat fordítottam annak, ami az egész életemet kitette, és jelenleg gondolni is nehezen tudok a sportágra, amelyet harminchat éven át csináltam” – kezdte Ladányi Balázs, aki szerint Győrben tele volt ígéretekkel a padlás.

Elmaradt fizetések

„A klub egy meglehetősen rossz hírű munkásszállón akarta elszállásolni a játékosainkat. A játékosok első fizetését szeptemberben a győrieknek kellett volna állniuk, de mivel rövid volt az idő a rákészülésre, szponzorkeresésre, a mi elnökünk, Janzsó Tamás úgy döntött, az első két hónapot rendelkezésre bocsátja, kölcsönben. Az első teljes fizetést a Győr november tizedikén teljesítette a játékosok felé, ám egy hónappal később, december tizedikén a játékosok máris kaptak egy levelet, hogy csak a fizetésük felét tudják nekik kiutalni. Majd elkezdték ránk tolni a piszkot: közölték, hogy a gázsi másik felét a Szuper Leventével és Revák Zoltánnal közös cégünknek kellene állnia, azt mi mulasztottuk el kifizetni. Később megszüntették a lakhatási támogatást. Pedig a szerződésben feketén-fehéren benne volt, hogy a stáb bérét a mi kft.-nk állja, a játékosokét viszont az ETO Hockey Kft. Lett volna lehetőségem már az év elején, januárban eljönni, de végül, csak és kizárólag a srácok meg a stáb miatt, végigkínlódtam a szezont. Végtelenül szomorú, hogy néhány dilettáns alak néhány hónap leforgása alatt tönkre tud tenni egy évek kemény munkájával, magyar játékosokból felépített komplett csapatot” – mondta többek között a volt szakvezető.

Jogi eljáráson gondolkodnak

A klub természetesen másként látja a dolgokat.

Döbbenettel olvastuk a cikket, mely rengeteg valótlan tényállítást tartalmaz, valós tényeket hamis színben tüntet fel. Az első csalódás akkor ért bennünket, amikor a partneri szerződés megkötését követően kiderült, hogy napokkal korábban szintén aláírtak egy együttműködési megállapodást a Vasassal. Hamar kiderült az is, hogy a partnercég komoly pénzügyi gondokkal küzd. Mindezek ellenére a Győri ETO HC vezetése úgy döntött, hogy nem hagyja cserben a csapatot. Megegyeztünk abban, hogy a stábtagokat a BpC Jégkorong kft. foglalkoztatja, míg a játékosokat közösen, több munkáltató által létesített jogviszonyban foglalkoztatjuk. Ennek a foglalkoztatási formának a törvényben meghatározott egyik kötelme, hogy meg kell jelölni egy munkáltatót a felek közül, aki a játékosok bejelentéséért és a bér kifizetéséért felel. Ez alapján a kifizetést vállaló munkáltató az ETO Hockey Kft. lett, azzal, hogy a munkabérek és járulékok fedezetét közösen biztosítjuk. A későbbiekben a játékosokat félretájékoztatva ezt úgy kommunikálták, hogy a bérek fedezetének biztosítása kizárólag az ETO feladata. A játékosokat panellakásokban szerettük volna elhelyezni, az edzői stáb két tagja részére – kifejezett kérésükre – luxuskategóriájú családi házakat is finanszíroztunk. Szó sincs tehát munkásszállóban történő elhelyezésről. A szponzor­keresésben valóban lehettünk volna még eredményesebbek, azonban az is tény, hogy a szezon közben – a gazdasági és járványügyi helyzet dacára – 19 győri kötődésű vállalkozással kötöttünk szponzori, támogatói szerződést a felnőttcsapat finanszírozása céljából. A szezon során az együttműködéshez az ETO – az infrastruktúra biztosításán túl – mintegy 80 milliós forrást biztosított, ami messze meghaladja a szezon kezdetén vállaltakat. A játékosok – ha késve is, de – a munkabérek 100 százalékát megkapták eddig a szezonban, de a további két hónap béreinek és járulékainak kifizetésére, az április 30-ig szóló közös munkaszerződések teljes megfizetésére jelenleg nem látunk fedezetet. A kialakult helyzettel kapcsolatban nekünk is van felelősségünk, készek vagyunk következményeinek vállalására, de bízunk abban, hogy a partnerünk is így fog tenni a sárdobálás helyett. A fenti állításainkat készek vagyunk tényszerűen, dokumentumokkal is alátámasztani. Vizsgáljuk annak kérdését, hogy az együttműködési szerződéssel kapcsolatban jogi eljárást kezdeményezzünk. Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy Győrben minél magasabb színvonalú jégkorong legyen. A következtetéseket levonjuk, és tovább dolgozunk, harcolunk a győri hokiért

– áll a közleményben.