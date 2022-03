“A vízparti kétszintes épület Győrzámoly egy zárt üdülőövezetében található, melyhez a tulajdonosok egy távvezérelt kapun át juthatnak be. A tó körül vezető belső útról nyílnak az önálló telkek és a közös területek. Az épület 618m2-s saját telke mellett még kizárólagos vízpartot is használ, mely ~300m2, így a pihenést, horgászatot senki nem zavarja. Az épület 2021-ben épült, fa felmenő szerkezettel, homlokzata a hőszigetelésen kívül minőségi fa burkolatot kapott. A földszinti belső tér 82m2, melyhez kapcsolódik a közel 30m2-s faburkolatú terasz, a felső szinten további 70m2 szerkezetkész állapotban van, mely tervezetten önállóan megközelíthető. Ezen a szinten további 13m2-s terasz található, mely szintén fedett. A tárolást egy különálló 16m2-es tégla épület könnyíti meg, ez akár üzlethelyiségként is funkcionálhat. [...]”

