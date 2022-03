Ma már országosan is ismert riporter, kommentátor lett Horváth Péter, aki egyébként lapunk külsős munkatársaként az MTE 1904 mérkőzéseiről is tudósít. Az M4 Sporton főképp másodosztályú futballmérkőzéseket közvetít. Úgy emlékszik, egy helyi rádióban ismerkedett meg jó pár évvel ezelőtt a szakmával.„Talán 2010-ben, a most már az óvári tévénél dolgozó Molnár Ágival együtt kezdtünk a Lajta Rádióban. Bár mindig is szerettem a sportot, ekkor még csak mint műsorvezető dolgoztam. Aztán média szakon elkezdtem Egerben a főiskolát, de időközben Suba Kata áthívott a Komlósi-féle stúdióba. Nagyon élveztem a feladatokat, 2012-ben gyakornok voltam az olimpiai közvetítések során, húszból hárman maradhattunk aztán a paralimpia idejére. Naponta készítettünk egyórás összefoglalókat a játékokról. Úgy éreztem, sínen van a pályafutásom, hiszen ezután a Digisportnál kaptam munkát.”

Fél év múlva úgy tűnt, más irányba sodorja az élet.

„Megszakadt a kapcsolat a médiával, egy évig mást csináltam. Voltam recepciós, de szőlőt is szedtem Ausztriában. Aztán az Oxygentől szerencsére megkeresett Meronka Péter, emellett a mosonmagyaróvári futballklub sajtósa és a Kisalföld tudósítója lettem.”

A fővárosból egy győri rendezvényen figyeltek fel újra Horváth Péterre.

„Győrben rendezték a női kosárlabda Magyar Kupa nyolcasdöntőjét, ahol épp szpíker voltam. A már említett Suba Katával ott futottam össze, s ő említette, hogy hamarosan elindul az M4 Sport. Ez 2015-ben volt, s szerencsére azóta is ott dolgozhatom.”

A feladatok között magazinműsorok, riportok, de leggyakrabban labdarúgó-mérkőzések közvetítése szerepel. Legtöbbször a honi másodosztályú találkozókon kommentál Horváth Péter.

„Tudom, sokan sajnálnak, mert akadnak, akik nem is tudják végignézni ezeket a mérkőzéseket. Én bevallom, nagyon szeretem ezeket a meccseket is. Nyilván más a színvonal, mint az élvonalban, de megtaláltam bennük az érdekességet, a szépséget. Ismerem már az egész mezőnyt, a csapatokat, játékosokat. Öröm számomra, ha az ő játékukat közvetíthetem. Bevallom, még jobban örülök, ha megyebeli csapatoknak kommentálhatok. Olyankor mindig megpróbálok egy kis pluszinformációt becsempészni róluk a közvetítésbe.”

Horváth Péter számára felejthetetlen élmény maradt a magyar utánpótlás-válogatott egyik meccse.

„Sosem felejtem el azt a norvég–magyar U17-es EB-selejtezőt Telkiben, amikor Szoboszlai Dominik az utolsó pillanatban lőtt káprázatos gólt. Ennek és a továbbjutásnak együtt örültünk, kiabáltunk a szurkolókkal.”

Akadtak persze azért váratlan pillanatok is, amiért Péter például büntetést is kapott.

„Bár lehalkítva, de a közvetítések idején bekapcsolva hagyom a mobilom. Nos, a feleségem nem mindig tudta, tudja, hogy épp mikor dolgozom. A ZTE–Paks meccs közben többször is megcsörgetett, de nem tudtam felvenni a telefont. A közvetítés közben bátorkodtam élőben, a tv-képernyőn keresztül üzenni neki. Azt mondtam: a feleségemnek üzenném, hiába csenget, nem tudom felhívni, majd visszahívom a meccs után. Bár a főnökeim nem díjazták a beszólást, pár hétre le is vettek a képernyőről, nagyon sok po- zitív visszajelzést kaptam. Igen, én ilyen vagyok, s szeretnék is megmaradni egy közvet- len vidéki fickónak, akinek láthatóan ugyanolyan dol- gai, problémái is lehetnek, mint bárki másnak.”

S hogy halljuk-e majd Horváth Pétert még komolyabb események alkalmával is, azt egyelőre ő sem tudja.

„Eljutni egy olimpiára, vb-re, EB-re és ott dolgozni fantasztikus lenne. Kiváltság, de akadnak erre nálam jóval képzettebb kollégák. Megtalálnak azért nagyobb feladatok engem is, ebben az idényben már tizenöt NB I-es összecsapást közvetíthettem. Nem érzem kisebb feladatnak az NB II-es meccseket sem. Számomra minden lehetőség megtiszteltetés, úgy hiszem, megtaláltam a helyem.”

Horváth Péter jobbára másodosztályú bajnokikról közvetít, de az NB I-ben többek között a budapesti Groupama Arénából is kommentálhatott már mérkőzést az M4 Sport közszolgálati sportcsatornán.