„Az idei évre a fő célkitűzésem nem egy konkrét világranglistás hely elérése, hanem egyszerűen csak az, hogy az év végére a súlycsoportom legjobbjai közé kerüljek. A cél természetesen a párizsi olimpia, most mindent ennek rendelek alá” – fogalmazott kérdésünkre Sipőcz Richárd, aki – a két-két kadét és U23-as Eb-arany után – tavalyi sikerével kétszeres junior Európa-bajnoknak is mondhatja magát. A győri sportoló úgy látja, hogy a következő időszakban a legfontosabb feladata, hogy erőben és technikailag is fejlődjön, taktikailag pedig a versenyeken, éles helyzetben javuljon tovább.

A sport- és rekreációszervezés szakos, másodéves hallgató kiemelte, a Széchenyi István Egyetemen minden segítséget megkap ahhoz, hogy a sportot és a tanulást össze tudja egyeztetni. „Oktatóim nagyon rugalmasak, hiszen a tanulmányaimat a versenyekkel, edzőtáborokkal kell összehangolnom. Az intézmény segítsége a felkészülésem szempontjából is sokat jelent. A győri sport- és rekreációszervezés képzés keretében hasznos és gyakorlatias tudást kapok, ráadásul egy családias hangulatú, baráti légkörben” – emelte ki a +100 kilogrammos súlycsoportban az olimpiára készülő sportoló.

„Nagyon izgalmas időszakát élem a felkészülésnek, hiszen a sportágamban jelentős szabályváltozás történt, ami – vak sportolóként – engem is nagymértékben érint. A vakok korábban együtt versenyeztek a gyengén- és aliglátókkal, ám mostantól külön kategóriát alkotnak” – hangsúlyozta Fóris Norbert. Hozzáfűzte, mivel egy kategóriából kettő lett, a nyári játékokon azonban meghatározott versenyszámban oszthatók ki az érmek, ezért a súlycsoportok számát lefelezték. Mindez azt is jelenti, hogy a győri versenyzőre fogyasztás vár, hogy a megszűnő 81 kilogrammos súlycsoportból a 73 kilogrammosok közé kerüljön. Hogy céljait elérje, heti háromszor vesz részt dzsúdóedzésen, kétszer súlyt emel, háromszor fut, és – ha ideje engedi – két alkalommal ergométeres evezéssel fejleszti állóképességét. Mindezt – Sipőcz Richárdhoz hasonlóan – tanulás mellett teszi.

Helyes döntés volt, hogy Budapestről Győrbe költöztem, mert nagyon megszerettem a várost. Élhető, nyugodt, barátságos, és mindenhova könnyen eljutok” – fogalmazott a sportoló, aki a fővárosban már két alapszakos diplomát is szerzett, mielőtt a Széchenyi István Egyetem sport- és rekreáció mesterszakos, nappali tagozatos hallgatója lett. Hozzátette, a Széchenyi-egyetem nagyszerű választás volt, szakmailag felkészült, mindenben mellette álló oktatók, és ugyancsak segítőkész csoporttársak veszik körül. „Az én feladatom most az, hogy a lehető legjobban végezzem el a felkészülést, és kihozzam magamból a maximumot, amihez itt minden segítséget megkapok. Úgy érzem, jó kezekben vagyok. Egy olyan helyen, ahol tudok küzdeni az álmaimért, ahonnan elérhetem a célomat” – összegezte a parasportoló. Mint mondta, az első versenye az új szabályokkal áprilisban lesz a törökországi Antalyában, de az idén több nagy megmérettetés is vár rá, köztük az Európa- és a világbajnokság is.

„Büszkék lehetünk arra, hogy – ha minden jól megy – egyetemünk és egyesületünk egyszerre adhat versenyzőt az olimpiára és a paralimpiára is. Két nagyon tehetséges fiatalról van szó, akik rengeteget dolgoznak a sikerért” – jellemezte tanítványait Gyimes Nikoletta, a SZESE szakosztályvezetője. Hozzátette, a szabályváltozás valóban növeli Fóris Norbert paralimpiai esélyeit, akinek még az éremszerzés is benne lehet a pakliban. A szakember szerint Sipőcz Richárd is nagy lehetőség előtt áll, hiszen tudása alapján ott a helye a legjobbak között. „Bár kemény lesz az előttünk álló út, a legfontosabb most a kvalifikáció. Ha minden úgy alakul, ahogy azt mi szeretnénk, az ő nyakába is érem kerülhet” – árulta el Gyimes Nikoletta.